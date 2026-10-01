En mai, ce même tribunal a toutefois refusé de sanctionner NordVPN pour non-respect de l’ordonnance, tandis que la procédure principale reste en cours.

L’inscription éventuelle de VPN dans la Watch List constituerait aussi un précédent, comme le souligne Torrent Freak. La précédente édition, publiée en 2025, citait déjà des hébergeurs, IPFS ou encore Njalla, mais aucun fournisseur VPN.



La nuance reste essentielle : la Commission européenne rappelle que cette liste ne constitue pas un constat d’illégalité. La consultation principale s’est achevée le 21 septembre, mais les parties prenantes peuvent encore répondre aux contributions reçues jusqu’au 28 octobre 2026. La liste définitive doit être publiée au deuxième trimestre 2027.