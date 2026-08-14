Chaque conversation avec une IA laisse des traces : historique conservé, données exploitées, et parfois même des fuites accidentelles. Face à ces risques, ExpressAI mise sur le chiffrement et la confidentialité absolue pour tirer son épingle du jeu.
Les agents IA peuvent donner l’impression d’être de véritables partenaires de travail, parfois même des confidents. Il faut cependant garder à l’esprit que ces services conservent un historique des échanges. En pratique, cela signifie qu’il est recommandé de ne pas partager d’informations sensibles à moins de connaître précisément leur politique de confidentialité ainsi que les mesures de protection qu’ils proposent.
Cette précaution réduit évidemment l’utilité de ces outils dans certains contextes, à moins de pouvoir recourir à une intelligence artificielle conçue dès l’origine avec cette exigence de confidentialité comme c’est le cas pour ExpressAI.
La plupart des IA ne protègent pas vraiment vos données
Le recours aux IA génératives dans un cadre personnel, mais aussi et surtout professionnel, soulève d’importants enjeux en matière de protection des données. Rappelons que si ces outils existent, c’est parce qu’ils ont été entraînés sur des milliards de données, qui correspondent peu ou prou à l’ensemble de ce que l’on trouve sur Internet. On peut donc dire que c’est, en quelque sorte, dans leur nature de se nourrir des informations que vous leur transmettez …
Ces assistants fonctionnent en analysant les informations que les utilisateurs leur fournissent. Ils exploitent ces données pour comprendre les requêtes et générer des réponses pertinentes. Ainsi, à moins de disposer d’une IA fonctionnant en local, les informations sont traitées sur des serveurs parfois situés à l’autre bout du monde.
Tout l’enjeu est donc de trouver un fournisseur qui fasse preuve de transparence et fournisse des garanties solides en matière de confidentialité : chiffrement, contrôle des données par l’utilisateur, possibilité de désactiver l’utilisation des conversations à des fins d’entraînement des modèles.
ExpressAI : le respect de la vie privée
ExpressAI rejoint la suite de protection développée par ExpressVPN, éditeur que l’on retrouve dans notre comparatif des meilleurs VPN. La philosophie est la même que sur ses autres services : la meilleure façon de protéger une donnée reste encore de ne pas la collecter.
Ce choix apparaît particulièrement pertinent alors que plusieurs incidents ont montré les limites des systèmes actuels. On pense notamment à la diffusion accidentelle de conversations privées provenant d’un célèbre assistant IA …
Chiffrement et enclaves sécurisées
Pour garantir la confidentialité des données, la plateforme mise sur une approche stricte : toutes les informations saisies par l’utilisateur sont chiffrées directement sur son appareil, à l’aide de clés de chiffrement dont il est le seul détenteur.
Ces clés sont dérivées du mot de passe de l’utilisateur via Argon2, un algorithme conçu pour résister aux attaques par force brute. Les échanges reposent par ailleurs sur ML-KEM-768, un chiffrement dit post-quantique destiné à rester robuste face aux futurs ordinateurs quantiques.
Les requêtes sont ensuite traitées par l’intelligence artificielle au sein d’une enclave sécurisée, conçue pour empêcher tout accès non autorisé aux données.
Le fonctionnement repose sur un principe de « zéro accès », comparable à un coffre-fort dont même la banque ne détiendrait pas la clé.
Pour couronner le tout, une fois la requête traitée, l’enclave est supprimée. Elle ne laisse ainsi derrière elle aucune donnée exploitable ni trace du traitement effectué.
Un audit externe confirme les promesses de confidentialité
ExpressVPN a fait auditer son système par le cabinet indépendant Cure53. L’audit s’est déroulé en mars 2026 et a mobilisé cinq experts sur vingt-deux jours de test, avec accès au code source. Il a confirmé que l’architecture tient ses objectifs de confidentialité.
Les requêtes des utilisateurs ne sont jamais réintégrées dans les boucles d’entraînement des modèles, un « Mode Fantôme » apporte une suppression automatique des conversations pour ceux qui souhaitent ne laisser aucune trace.
En résumé :
- Aucune conversation n’est conservée par l’assistant IA : l’historique reste chiffré avec des clés que seul l’utilisateur détient
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- Les requêtes sont chiffrées et traitées dans des enclaves sécurisées.
- L’enclave est supprimée après chaque traitement.
Plusieurs modèles IA, mais un cadre commun
ExpressAI donne accès à plusieurs modèles d’intelligence artificielle, chacun ayant des points forts selon le type de tâche :
Par exemple, un modèle comme GPT OSS 120B peut être utilisé pour la rédaction de texte, Nemotron 12B pour les tâches mathématiques, et Qwen pour le développement, le codage et l’analyse de documents.
Un point important à noter : quel que soit le modèle sélectionné, les données de l’utilisateur passent par le même système de protection. Cela signifie que changer de modèle ne change pas le niveau de confidentialité appliqué aux échanges.
La plateforme intègre aussi une fonction de recherche en ligne directement accessible depuis l’interface. Cela permet de rechercher, recouper et vérifier des informations sans avoir à ouvrir un navigateur ou une autre application séparément.
Enfin une IA que l’on peut utiliser sans craindre pour ses données !
Alors que les IA génératives s’intègrent peu à peu dans les usages professionnels et que leur adoption est largement encouragée, la question de la protection des données ne doit pas être reléguée au second plan.
Chaque jour, des utilisateurs transmettent à ces outils des informations personnelles, confidentielles ou stratégiques, sans toujours connaître la manière dont elles sont collectées, stockées ou exploitées.
ExpressAI apporte une réponse efficace en plaçant la confidentialité au cœur de son fonctionnement.
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