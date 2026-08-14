Le recours aux IA génératives dans un cadre personnel, mais aussi et surtout professionnel, soulève d’importants enjeux en matière de protection des données. Rappelons que si ces outils existent, c’est parce qu’ils ont été entraînés sur des milliards de données, qui correspondent peu ou prou à l’ensemble de ce que l’on trouve sur Internet. On peut donc dire que c’est, en quelque sorte, dans leur nature de se nourrir des informations que vous leur transmettez …

Ces assistants fonctionnent en analysant les informations que les utilisateurs leur fournissent. Ils exploitent ces données pour comprendre les requêtes et générer des réponses pertinentes. Ainsi, à moins de disposer d’une IA fonctionnant en local, les informations sont traitées sur des serveurs parfois situés à l’autre bout du monde.

Tout l’enjeu est donc de trouver un fournisseur qui fasse preuve de transparence et fournisse des garanties solides en matière de confidentialité : chiffrement, contrôle des données par l’utilisateur, possibilité de désactiver l’utilisation des conversations à des fins d’entraînement des modèles.