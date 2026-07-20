Après la défaite judiciaire de Spliiit face à Netflix, Disney et Apple, le partage d'abonnements numériques s'invite sur le terrain politique. Une pétition nationale et plusieurs initiatives parlementaires veulent faire reconnaître un principe simple : lorsqu'un abonné paie pour plusieurs accès, doit-il pouvoir choisir librement qui en profite ?
Les plateformes de streaming ont longtemps fermé les yeux sur le partage de comptes. Puis les règles ont changé. Netflix a ouvert la voie en France en 2023, Disney+ a suivi, et d'autres services numériques encadrent désormais plus strictement l'usage de leurs formules multi-utilisateurs.
Mais une question demeure : si un abonnement comprend plusieurs écrans, plusieurs profils ou plusieurs accès simultanés, ces « places » appartiennent-elles vraiment à celui qui les paie ? C'est précisément le débat que Spliiit, entreprise française qui met en relation des abonnés pour partager leurs formules et prélève une commission sur chaque partage, veut désormais porter devant les consommateurs et les pouvoirs publics.
Le partage d'abonnements arrive sur le terrain politique
La bataille n'est plus seulement judiciaire. Le 29 mai dernier, le tribunal judiciaire de Paris a donné raison à Netflix, Disney et Apple dans le dossier qui les opposait à Spliiit. Les juges ont appliqué strictement les conditions générales d'utilisation des plateformes, qui limitent notamment certains abonnements à un même foyer, une même famille ou une même adresse. Spliiit a fait appel de cette décision.
Depuis, l'entreprise cherche à déplacer le débat. Elle lance une pétition nationale, baptisée « Je paie, je choisis », pour défendre ce qu'elle appelle la libre disposition des places payées. L'initiative sera relayée auprès de son million de clients français, ainsi qu'auprès de ceux de ShareSub, son concurrent, avec lequel elle mène ce combat en commun. L'idée est simple : lorsqu'un consommateur souscrit une formule multi-utilisateurs, il devrait pouvoir désigner lui-même les bénéficiaires des accès inclus, tant que le nombre de places prévues dans l'offre est respecté.
Objectif affiché : atteindre les seuils de la plateforme de pétitions de l'Assemblée nationale, où 100 000 signatures permettent un dépôt officiel du sujet et 500 000 peuvent conduire à un débat dans l'hémicycle.
Spliiit a par ailleurs activement porté le sujet auprès des parlementaires. Deux questions écrites ont été déposées : la première par le député Éric Bothorel, du groupe Ensemble pour la République, la seconde au Sénat par Patrick Chaize, élu Les Républicains. Toutes deux pointent une « insécurité contractuelle et juridique » autour des abonnements numériques multi-utilisateurs.
Dans le viseur : des clauses parfois fondées sur des notions difficiles à définir clairement, comme le « foyer », la « famille » ou la « même adresse ». Des critères qui peuvent vite devenir flous face à des situations pourtant très courantes : familles séparées, foyers recomposés, étudiants, colocations ou proches vivant dans des logements différents.
Une proposition de loi portée par le député socialiste Mickaël Bouloux, co-signée par une vingtaine de députés, est annoncée pour la semaine du 21 juillet. Son texte n'est pas encore connu dans le détail, mais l'objectif affiché est déjà clair : adapter le droit de la consommation aux usages numériques, en encadrant davantage les restrictions imposées par les plateformes.
Une place payée doit-elle être librement attribuée ?
Derrière le bras de fer entre Spliiit et les géants du streaming, la question est assez facile à formuler. Si une plateforme vend une offre comprenant plusieurs accès simultanés, peut-elle ensuite imposer que ces accès soient réservés aux membres d'un même foyer ? Ou l'abonné doit-il pouvoir les attribuer librement, puisqu'il les paie ?
C'est cette seconde lecture que défend Spliiit. La plateforme estime que les abonnements numériques multi-utilisateurs doivent être considérés comme des formules comprenant un nombre de places payées, et non comme des offres dont l'usage pourrait être restreint par des définitions jugées trop étroites ou trop imprécises.
Les plateformes défendent une lecture opposée. Pour elles, le prix des formules multi-écrans est calibré sur un usage domestique : un abonnement « famille » repose sur l'hypothèse que ses écrans ne se substituent pas à autant d'abonnements individuels vendus séparément. Netflix a d'ailleurs accompagné la fin du partage de comptes d'une option payante d'« abonné supplémentaire » hors foyer, qui constitue sa réponse commerciale au problème. Autoriser la revente à la place des formules groupées reviendrait, de leur point de vue, à transformer chaque abonnement familial en concurrent de leurs propres offres individuelles.
L'argument de Spliiit est aussi économique. Avec la multiplication des services de streaming vidéo, de musique, de cloud, de presse ou de logiciels, les abonnements numériques pèsent de plus en plus dans le budget des ménages. Pour l'entreprise, le co-abonnement doit rester une manière de mutualiser ces coûts, dans la logique d'un achat groupé.
La question touche aussi aux données personnelles. Pour vérifier si un utilisateur appartient bien au même foyer, certaines plateformes s'appuient sur des signaux techniques ou comportementaux, comme l'adresse IP, les appareils utilisés ou les habitudes de connexion. Les parlementaires qui se sont saisis du sujet interrogent donc aussi le gouvernement sur le caractère éventuellement disproportionné de ces vérifications.
Spliiit prend toutefois soin de distinguer ce combat du piratage ou du partage sauvage de comptes individuels. Il ne s'agit pas, selon elle, de permettre à n'importe qui d'utiliser un abonnement prévu pour une seule personne, mais de garantir qu'un accès payé dans une formule multi-utilisateurs puisse être utilisé par la personne choisie par l'abonné.
Un droit à clarifier
Les promoteurs de la proposition de loi avancent que le droit des clauses abusives n'aurait pas été substantiellement actualisé depuis 1997, soit avant l'ère des abonnements numériques. L'affirmation mérite d'être nuancée : le code de la consommation a été recodifié en 2016 et la directive européenne « Omnibus » a renforcé certaines protections en 2022. Mais aucun texte ne tranche spécifiquement la question des restrictions d'usage des formules multi-utilisateurs et c'est précisément ce vide que la proposition de loi entend combler.
Le sujet dépasse par ailleurs les frontières françaises : les acteurs du co-abonnement plaident aussi leur cause à Bruxelles, mais un éventuel cadre européen prendrait plusieurs années. La France ferait donc figure de terrain d'expérimentation, avec un possible effet d'entraînement si une loi y était adoptée.
Le débat ne fait donc que commencer. Une éventuelle loi ne changerait rien au contentieux passé de Spliiit, y compris en appel, une application rétroactive étant exclue. Elle pourrait en revanche clarifier les règles pour l'avenir, en définissant plus précisément ce que les plateformes peuvent, ou non, imposer à leurs abonnés.
Pour les consommateurs, l'enjeu se résume à un arbitrage que le législateur devra trancher : considérer les accès inclus dans un abonnement comme des places payées librement attribuables (la thèse de Spliiit) ou comme les modalités d'un contrat domestique dont le prix suppose un usage restreint (la thèse des plateformes).