Les promoteurs de la proposition de loi avancent que le droit des clauses abusives n'aurait pas été substantiellement actualisé depuis 1997, soit avant l'ère des abonnements numériques. L'affirmation mérite d'être nuancée : le code de la consommation a été recodifié en 2016 et la directive européenne « Omnibus » a renforcé certaines protections en 2022. Mais aucun texte ne tranche spécifiquement la question des restrictions d'usage des formules multi-utilisateurs et c'est précisément ce vide que la proposition de loi entend combler.



Le sujet dépasse par ailleurs les frontières françaises : les acteurs du co-abonnement plaident aussi leur cause à Bruxelles, mais un éventuel cadre européen prendrait plusieurs années. La France ferait donc figure de terrain d'expérimentation, avec un possible effet d'entraînement si une loi y était adoptée.



Le débat ne fait donc que commencer. Une éventuelle loi ne changerait rien au contentieux passé de Spliiit, y compris en appel, une application rétroactive étant exclue. Elle pourrait en revanche clarifier les règles pour l'avenir, en définissant plus précisément ce que les plateformes peuvent, ou non, imposer à leurs abonnés.



Pour les consommateurs, l'enjeu se résume à un arbitrage que le législateur devra trancher : considérer les accès inclus dans un abonnement comme des places payées librement attribuables (la thèse de Spliiit) ou comme les modalités d'un contrat domestique dont le prix suppose un usage restreint (la thèse des plateformes).