Mais un élément intrigue : malgré six ans de coopérations internationales avec des entités comme l’ACE, la MPA, la Premier League, LaLiga, l’IFPI, et même les autorités américaines, aucune liste publique des sites bloqués n’a jamais été publiée. Les autorités brésiliennes refusent de révéler les noms de domaines visés, les décisions de justice concernées, ou les critères de sélection, il est donc impossible de vérifier l’efficacité réelle des blocages ou leur légitimité.