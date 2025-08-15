À peine la hiérarchie s’était-elle dessinée que tout est déjà remis en question. Une mise à jour logicielle inattendue vient de catapulter la MSI Claw 8 AI+ et son processeur Intel au-dessus de sa rivale sous AMD, la Claw A8, que les premiers tests donnaient pourtant gagnante.
- Une mise à jour de firmware débloque les limites PL1/PL2 de la MSI Claw 8 AI+, libérant les performances du processeur Intel.
- Après correction, la Claw 8 AI+ gagne jusqu’à 30% en jeux lourds (ex. Cyberpunk 2077), améliorant nettement la fluidité.
- La hiérarchie change : la version Intel dépasse désormais la Claw A8 AMD, montrant l’impact crucial du logiciel sur la performance.
Le monde des consoles portables est décidément plein de rebondissements. Alors qu'une analyse laissait entrevoir une légère suprématie du Ryzen Z2 Extreme d’AMD, un simple correctif déployé par MSI pour sa machine Intel change radicalement la donne. C’est la preuve que dans cette course à la performance, le logiciel est devenu une arme aussi redoutable que le silicium.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Le réveil inattendu de la Claw 8 AI+
La source de cette métamorphose tient en quelques lignes de code. Le firmware initial de la Claw 8 AI+ bridait son processeur Lunar Lake en fixant les limites de puissance PL1 et PL2 à une valeur identique. Cette configuration anormale empêchait le SoC d’atteindre son plein potentiel en mode turbo, un handicap de taille face à un concurrent AMD particulièrement bien optimisé.
Le correctif, en dissociant enfin ces deux paliers de puissance, a un effet spectaculaire. Les mesures montrent des gains allant jusqu’à 30% dans des titres gourmands comme Cyberpunk 2077. Concrètement, la console gagne près de 20 images par seconde dans certains scénarios, transformant une expérience fluide en une performance de premier ordre.
Pour le joueur, le changement est palpable. La machine sous Intel, autrefois légèrement en retrait, se paie désormais le luxe de surclasser son homologue AMD dans la plupart des situations. La fluidité est améliorée, les ralentissements gommés, et la console exploite enfin la pleine mesure de son architecture Xe2 pour le jeu en 1080p.
Un duel à couteaux tirés
Il y a quelques jours encore, le constat était clair : la Claw A8 et son APU AMD offraient un léger avantage de performance, de l'ordre de 7% en moyenne à 17 W. Cet écart, bien que faible, suffisait à positionner la machine comme la référence pour les joueurs exigeants, laissant le modèle Intel en position de challenger.
Avec la mise à jour, la hiérarchie est inversée. La Claw 8 AI+ prend non seulement sa revanche mais creuse l'écart sur plusieurs titres majeurs, affichant jusqu'à 5 FPS de plus en moyenne. La machine Intel démontre une meilleure capacité à maintenir des fréquences élevées, ce qui se traduit par une expérience de jeu plus stable et réactive.
Cette bascule met en lumière un point essentiel : la performance ne dépend pas uniquement de l'architecture matérielle. La synergie entre le processeur, les pilotes graphiques et le logiciel de gestion est devenue le véritable nerf de la guerre. Intel, longtemps critiqué pour ses pilotes, prouve ici qu’il a les moyens de rivaliser avec AMD sur le terrain de l’optimisation.