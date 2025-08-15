Il y a quelques jours encore, le constat était clair : la Claw A8 et son APU AMD offraient un léger avantage de performance, de l'ordre de 7% en moyenne à 17 W. Cet écart, bien que faible, suffisait à positionner la machine comme la référence pour les joueurs exigeants, laissant le modèle Intel en position de challenger.

Avec la mise à jour, la hiérarchie est inversée. La Claw 8 AI+ prend non seulement sa revanche mais creuse l'écart sur plusieurs titres majeurs, affichant jusqu'à 5 FPS de plus en moyenne. La machine Intel démontre une meilleure capacité à maintenir des fréquences élevées, ce qui se traduit par une expérience de jeu plus stable et réactive.

Cette bascule met en lumière un point essentiel : la performance ne dépend pas uniquement de l'architecture matérielle. La synergie entre le processeur, les pilotes graphiques et le logiciel de gestion est devenue le véritable nerf de la guerre. Intel, longtemps critiqué pour ses pilotes, prouve ici qu’il a les moyens de rivaliser avec AMD sur le terrain de l’optimisation.