Un VPN permet de contourner cette mécanique en changeant de serveur. Basculer sur une région où le niveau est différent renouvelle le matchmaking et ouvre la porte à des parties plus équilibrées. Les heures de pointe et creuses varient aussi selon les fuseaux horaires, ce qui permet de trouver plus de matchs ou d’éviter la saturation des serveurs. Moins d’attente, plus de diversité, et une expérience de jeu plus dynamique.