L’arrivée du mode écran partagé sur Chrome répond à un besoin de plus en plus répandu : optimiser l’espace d’affichage et simplifier la consultation simultanée de différentes pages. Dans un contexte où le télétravail et les cours en ligne ont explosé, cette option apporte un réel gain de confort. Comparer des articles, surveiller un fil d’actualité tout en regardant un tutoriel ou séparer deux documents de recherche devient plus intuitif et rapide, sans avoir à manipuler plusieurs fenêtres à la main.

D’après les premières fuites, l’interface resterait fidèle à l’approche minimaliste de Chrome, avec un simple clic droit sur un onglet pour le séparer de la fenêtre principale et le placer automatiquement au sein d’un écran scindé. On pourrait ainsi choisir de partager l’onglet sélectionné avec l’onglet actif, comme le proposent déjà d’autres navigateurs. Une fois l’écran divisé, chaque partie conserve son indépendance : on peut scroller dans l’un, zoomer dans l’autre, et même naviguer vers d’autres sites sans perdre la configuration initiale.