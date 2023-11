Netflix, Prime, Disney+, Canal+ : quelle série ou film regarder ce weekend (11-12/11) ?

Est-il bien utile de présenter David Fincher, l'acclamé réalisateur de Zodiac, Seven, ou Fight Club (oups, nous venons de le présenter). Cette fois, l'Américain est de retour non pas en salles, mais sur Netflix pour The Killer. Porté par Michael Fassbender dans le rôle d'un tueur à gages solitaire et froid qui va remettre son activité en question, le film est mis en musique par Trent Reznor et Atticus Ross. Pour compléter cette équipe en or, relevons la présence de Tilda Swinton au casting et du scénariste régulier de Fincher, Andrew Kevin Walker. Tous les ingrédients sont là pour un nouveau film culte.