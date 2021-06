Overwatch : le cross-play bientôt déployé en bêta, et la cross-progression prévue pour plus tard

C'est à l'occasion d'un Developer Update campé par Aaron Keller, nouveau directeur d'Overwatch, que nous apprenons la nouvelle. La fonctionnalité du cross-play était un projet de longue date, mais qui a été à plusieurs reprises repoussé en raison de besoins plus urgents.

Alors qu'Overwatch 2 est en route, la Team 4 avait donc encore une carte à jouer sur l'opus original. Si aucune date de sortie n'a encore été avancée pour le lancement en bêta du cross-play (Soon TM), Blizzard a partagé tous les détails pour y souscrire sur console. Il faudra pour cela nécessairement créer un compte Battle.Net et lier sa console via la rubrique « Paramètres de compte », puis « Connexions ».

Une fois cela fait, il faudra lancer le jeu, se rendre sur l'écran d'accueil et copier ou scanner le code QR qui aura fait son apparition afin de finaliser la connexion. Les joueuses et joueurs PC n'auront de leur côté rien à faire, le jeu se lançant déjà obligatoirement via Battle.Net.

Il sera bien entendu possible d'opter pour ou contre le cross-play, qui sera rappelons-le limité aux modes Partie Rapide et Arcade. Le mode Compétitif dispose en effet de ses propres files d'attente selon les plateformes, pour l'heure impossibles à mélanger. Un choix plutôt sensé, étant donné l'avantage compétitif certain que les versions PC peuvent avoir sur les versions console.

La cross-progression ne fera pas son entrée avec le lancement en bêta du cross-play, mais est bien prévue à une date ultérieure.