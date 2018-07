Amazon Prime Day 2018 : début des hostilités le 16 juillet

36 heures et pas une de plus

Cette année encore, Amazon a choisi le mois de juillet pour organiser son Prime Day. Une opération commerciale en marge des soldes qui permet au géant de la vente en ligne de proposer une ribambelle d'offres spéciales et ce, pour une durée limitée. Une occasion de plus pour la team Clubic bon plan de faire parler son savoir-faire, et d'écumer le gigantesque catalogue d'Amazon pour en tirer la substantifique moelle, et vous présenter les meilleurs offres possibles.Cela fait maintenant quatre ans qu'Amazon organise le Prime Day, 36 heures de promotions et de ventes flash sur de nombreux produits appartenant à son catalogue. Pour cette édition 2018, la firme a déjà annoncé qu'il serait possible de découvrir des promotions sur plus d'un million de produits. Avec un tel panel, nul doute que vous saurez découvrir votre bonheur... enfin presque. Car tout le monde ne pourra pas profiter de ces promotions. Comme le nom de l'opération le suggère, le Prime Day est réservé aux membres Amazon Prime.Pour rappel, il s'agit d'un service payant (49 euros à l'année), qui donne accès à tout un tas d'avantages liés à Amazon et ses satellites. Chez Amazon, vous bénéficierez ainsi de frais de livraison offerts, de la livraison le soir même, et d'autres petites choses fort utiles. Vous gagnerez aussi l'accès à Amazon Prime Video (une sorte de Netflix), Prime Music, Prime Reading ainsi que Twitch Prime. Ce dernier service vous permettra ainsi de récupérer de nombreux jeux vidéo gratuitement, surtout en ce mois de juillet : vous pourrez en effet récupérer un jeu gratuit par jour, comme Pillars of Eternity, The Red String Club ou encore Brütal Legend (et vous les conserverez même si vous arrêtez votre abonnement Prime).Si vous n'êtes pas encore client Amazon Prime, il est donc peut-être temps de franchir le pas. Et si le tarif annuel vous rebute un tantinet, ne soyez pas désespéré. Sachez en effet qu'il est possible de profiter d'un mois de découverte gratuitement, et que vous pourrez annuler ledit abonnement avant de passer à la caisse. L'occasion de profiter des Prime Days tout en récupérant quelques jeux pour votre bibliothèque sans débourser un rond.Si le coup d'envoi n'est pas pour tout de suite, Amazon a déjà communiqué plusieurs informations sur les promotions à venir. Il sera ainsi possible de profiter de 20% de réductions sur une sélection de produits Amazon Basics, ainsi que sur les produits des marques Amazon. Vous pourrez aussi bénéficier d'une ristourne allant jusqu'à 54% sur les appareils Amazon reconditionnés, ou bien profiter de nouveautés exclusives, comme le Honor 10 Phantom Green.Rendez-vous est donc pris pour le 16 juillet prochain à midi, date du départ de ce Prime Day 2018. A partir de cette date, et jusqu'au 17 juillet minuit, notre équipe de valeureux dénicheurs de bon plan va regrouper sur cette page les meilleures offres du moment afin que vous ne passiez pas à côté de LA bonne affaire. N'hésitez donc pas à venir y jeter un œil régulièrement., c'est une journée spéciale que le géant du e-commerce organise pour les abonnés Premium. Avec plus de 80 millions d'adhérents en mars 2017, le service n'a cessé de gagner en puissance depuis sa création en 2004.Depuis peu, l'abonnementouvre même l'accès à, un service de VOD permettant de regarder des films et séries Amazon Original en illimité. Ce service est pour le moment encore en anglais, mais la plupart des programmes proposent un doublage ou sous-titrage en français.L'abonnement Amazon Premium, que vous pouvez stopper à tout moment (avec remboursement au prorata), coûte. Vous avez entre 18 et 24 ans ? Amazon a aussi pensé à votre pouvoir d'achat avec l'abonnement Prime Jeunes àet 6 mois d'essai offerts ! Enfin, si vous n'avez pas du tout de compte Amazon (oui, ça existe !), vous pouvez bénéficier de 30 jours d'essai gratuit.Vous êtes abonné Amazon Prime ?Rendez-vouspour découvrir les meilleures offres du Prime Day !L'année dernière, ce sont plus de 130 offres exclusives que nous avions triées et sélectionnées pour vous en Audio, Blu-Ray / DVD, Consoles & Jeux, Hardware & Périphériques, Smartphones & Accessoires, Objets connectés, PC portables & tablettes, TV, Photo & Vidéo et Electroménager.On vous parie qu'on fera mieux cette année ?