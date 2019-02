Le Moto Mod 5G embarque une fonctionnalité dédiée à limiter l'exposition aux ondes

Un module désactivé lorsque l'utilisateur prend en main le smartphone

Voilà qui pourrait relancer le débat sur la potentielle dangerosité desémises et reçues par nos smartphones.proposera avec son, un dispositif permettant d'atténuer l'exposition des utilisateurs aux ondes millimétriques exploitées par la 5G. Excès de prudence du constructeur ou danger potentiel pour le consommateur ?Initialement repéré par The Verge (via Android Authority ), le brevet déposé par Motorola décrit le dispositif comme suit : «».Plus tard dans ses explications, Motorola précise toutefois queet qu'elles sont par exemple utilisées par les scanners de sécurité dans les aéroports. Pour autant, il est tout de même surprenant que le constructeur cherche à éviter que son module approche (sans jamais parler de les dépasser) les limites fixées par la FCC, la Commission fédérale américaine des communications.Motorola a été contacté par Android Authority pour de plus amples explications, mais n'a pas encore donné suite à ces sollicitations.