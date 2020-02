· S | F · Avec Okja, votre chronique célèbre l'Art et le cochon

Nous nous donnons 5 citations et 5 paragraphes pour vous convaincre. Clubic aime la science, Clubic aime l'avenir, Clubic aime la science-fiction. Avec · S | ꟻ · nous vous partagerons régulièrement nos recommandations dans le domaine de l'imaginaire : littérature, bande dessinée, mais aussi films...Nous nous donnons 5 citations et 5 paragraphes pour vous convaincre.

Okja (2017)

« Je reprends possession de ces lieux pour vous raconter une merveilleuse histoire »



Credits : Netflix

« Mija, ils disent qu'Okja est le meilleur cochon »



« Toi et tous les éleveurs locaux êtes des outils promotionnels »



Credits : Netflix

« Vous êtes une psychopathe, votre sœur est une psychopathe et votre père l'était aussi »



« La traduction, c'est sacré »



de Bong Joon-Ho(Re)connu par le grand public depuis seulement quelques mois, Bong Joon-Ho a remporté ces derniers mois tous les prix possibles et imaginables pour. Ce, jusqu'à la "consécration suprême" : 4 Oscars dont celui du meilleur film ; une première pour un film en langue étrangère.Pourtant, le réalisateur a quelques œuvres plutôt très respectables à son palmarès, dont l'excellentou le plus connu. Et puis il y a, sorti tout juste deux ans avantet dont nous avions vraiment envie de vous parler dans ces lignes.Okja c'est le nom de ce super-cochon à la taille démesurée, élevée par un fermier sud-coréen et sa petite fille Mija pour le compte de la société Mirando. Et si l'animal et la gamine ont noué une relation très forte, la réalité va bientôt les rattraper. Ladite firme voulant en effet remettre la main sur Okja pour le présenter au concours du plus beau super-cochon ; un subterfuge pour l'envoyer à l'abattoir et le découper en menus morceaux prêts à être servis dans les magasins.Alors que la première partie du film se concentre l'animal et la gamine, la filiation avec l'univers d'Hayao Miyazaki semble évidente, mais pas seulement. Je n'ai également pu m'empêcher de penser constamment àde Steven Spielberg. Les deux metteurs en scène utilisent des mêmes artifices pour illustrer une complicité, une communication non-verbale entre deux êtres. Dans un premier tiers du film, Okja et Mija ne se comprennent en effet que par le geste, et c'est un film presque muet qui n'est pourtant jamais trop long et certainement pas ennuyeux. Le film prend son temps, ses plans sont posés et la douce lumière du célèbre directeur de la photographie Darius Khondji vient créer un cocon très agréable dans lequel on aimerait bien rester un peu plus.La mise en scène vise toujours juste et Okja est parfaitement intégrée à l'écran.Si l'univers ressemble beaucoup à notre société, chaque plan est jonché d'un costume excentrique, d'un décor décalé ou d'une situation vient nous rappeler que nous sommes dans une réalité (cinématographique) parallèle dotée de ses propres codes et règles.Bien entendu le monde capitaliste ne va pas tarder à rattraper nos deux protagonistes. Okja doit être renvoyée aux États-Unis pour être exposée, puis abattue et transformée en bâtonnets de viande séchée, prêts à être livrés dans les toutes les supérettes du pays.C'est à ce moment précis que le conte s'arrête et que Bong Joon-Ho dévoile son vrai projet. À travers des yeux d'enfant, le réalisateur tire à boulets rouges sur le capitalisme sous toutes ses formes. Le plus moderne d'abord, qui se drape derrière des bons sentiments et une conscience écologique fabriquée, mais également le capitalisme, présenté comme sordide, mais plus direct et transparent vis-à-vis de ses intentions.Okja est évidemment un plaidoyer vibrant envers la cause animale. Mais il est plus subtil qu'il n'y parait ; l'association de défense des animaux présentée dans le film n'est pas idéalisée. Elle est présentée soit comme une secte de fanatiques, soit comme une bande de bras cassés qui pensent d'abord à leur image, quelles que soient les conséquences de leurs actions.Et là on touche à mon sens au cœur du film et à son sujet principal : l'égo. Mis à part Mija et Okja, tous les personnages, sans exception, ne sont obsédés que par leur reflet. L'animateur d'émissions sur les animaux se moque du bien-être animal et ne pense qu'à sa popularité. Lucy Mirando ne cherche qu'à se différencier de sa sœur, en se voulant plus moderne et emphatique. Voyant cette dernière, on ne peut pas s'empêcher de penser aux dirigeants de la Silicon Valley, toujours prêts à « rendre le monde meilleur ».Même le grand-père de Mija est obnubilé par la tradition et par ce que va penser la communauté de sa fille qui préfère passer son temps avec un cochon qu'avec ses semblables.La seule qui semble se moquer de l'image qu'elle renvoie est Nancy Mirando, la sœur de la PDG, qui est présentée dès le début du film comme une femme froide et sans scrupules. Son rôle n'en sera que plus crucial, seule capable d'utiliser le système à son avantage.Ce n'est pas vous spoiler que de vous dire qu'se conclut sur une note douce-amère. Contrairement àet son message finalement plein d'optimisme, le film de Bong Joon-Ho ne se voile pas la face. Une liberté de traitement toute coréenne laissée entière par Netflix...Quel paradoxe, d'ailleurs, que le réalisateur, qui signe un brûlot contre le grand capital, soit produit et distribué par Netflix. Peut-être est-ce la plus belle démonstration de son propos : utiliser les outils en sa possession pour diffuser son message dans le plus de foyers possibles et éveiller les consciences. Pari réussi ?