Hors-série · S | ꟻ · : 8 livres de science-fiction pour s’échapper loin du confinement

Clubic aime la science, Clubic aime l'avenir, Clubic aime la science-fiction. Avec · S | ꟻ · nous vous partageons, même en période de confinement, nos recommandations dans le domaine de l'imaginaire : littérature, bande dessinée mais aussi films...

La Flotte perdue

Jack Campbell

La Flotte perdue - Indomptable (2008) est édité chez L'Atalante en version brochée, mais également en version Kindle ou EPUB - sans DRM - chez 7switch

Jésus contre Hitler

Neil Jomunsi

Jésus contre Hitler est disponible sans DRM chez est disponible sans DRM chez 7switch

Les Furtifs

Alain Damasio

Les Furtifs (2019) est édité chez (2019) est édité chez La Volte en version brochée, mais également en version Kindle ou EPUB - avec DRM - chez 7switch

Horizons Parallèles

S A I D

Horizons Parallèles est un projet libre dont les 52 nouvelles sont téléchargeables gratuitement sur le est un projet libre dont les 52 nouvelles sont téléchargeables gratuitement sur le site de Saïd . Plusieurs recueils papiers artisanaux sont aussi en vente sur sa boutique . Les récits sont diffusés sous licence CC-BY SA et Art Libre.

Exodes

Jean-Marc Ligny

Dino Hunter

Olivier Saraja

Le Déchronologue

Stéphane Beauverger

Toxic

Stéphane Desienne

Toxic est édité chez est édité chez Gephyre en version brochée, mais également en version Kindle

Je vous en parlais il y a quelques jours dans ma chronique bimensuelle , et il est impossible pour moi de ne pas vous recommander à nouveau cette petite pépite de la science-fiction moderne. Avec pas moins de 17 romans répartis en plusieurs arcs narratifs,de Jack Campbell vous tiendra en haleine de nombreuses heures.L'histoire est relativement classique : l'humanité se fout sur la tronche une fois de plus. Alliance et Syndic sont en guerre depuis plus d'un siècle. L'Alliance tente alors un coup de poker plus ou moins avisé en attaquant directement au cœur du territoire ennemi. Bien évidemment, le plan capote sur toute la ligne. Le seul espoir de l'Alliance repose maintenant sur John « Black Jack » Geary, un héros du début de la guerre retrouvé en hibernation...La saga est bourrée d'action, de combats réalistes et d'un suspense au long cours. J'avoue qu'il y a bien quelques romans qui traînent en longueur, mais malgré tout, la qualité est au rendez-vous : rarement une saga aussi longue a réussi à me tenir en haleine jusqu'à la fin !Autant vous prévenir toute de suite, team premier degré, passez votre chemin.est le genre de roman qui va vous retourner les neurones. Totalement décalé, incroyablement jouissif, ce bouquin est une petite perlequ'il faut lire au moins une fois dans sa vie !Neil Jomunsi a lancé cette saga il y a plusieurs années, à l'époque où il dirigeait la maison d'édition Walrus. La fermeture de ladite maison a freiné le développement de la série, mais l'écrivain s'y est remis récemment pour mon plus grand plaisir. David Goldberg, Jésus... Pardon, John J. Christ et toute leur équipe reprennent donc du service pour des aventures totalement barrées.Dire que j'ai été happé par le roman est un euphémisme. Entre la chasse au yéti, l'adoption d'un Cthulhu miniature, l'affrontement de zombies et autres péripéties, nous sommes servis. L'écriture de Neil Jomunsi est un vrai régal, mêlant savamment action et humour. Bien qu'elle soit plus fantastique que SF, je ne peux que vous recommander cette série qui se lira très rapidement, tout en vous faisant bien rigoler !On revient maintenant sur un thème plus sérieux. Après des années d'attente, le nouveau Damasio est enfin là. Pour tout vous avouer, je n'avais jamais lu ses romans avant l'an dernier. J'ai commencé par- merci Ludo et Xavier pour la découverte - et enchaîné parPour ce roman de SF, l'auteur français à l'écriture singulière nous emmène dans un futur pas si lointain. L'histoire de déroule en effet en 2040, du côté d'Orange. La France est maintenant hyper-connectée, chacun étant équipé d'un anneau multifonctions. Tout est privatisé. En bref, le rêve des GAFAM !Sauf qu'au beau milieu de tout ça, il existe une espèce invisible à l'œil nu, indétectable sauf avec des instruments spécialisés : les fameux furtifs. Sahar et Lorca sont persuadés que leur fille, mystérieusement disparue, est devenue une furtive. S'ensuit alors une chasse qui bouleversera ce monde futuriste où la vie privée n'est plus qu'une chimère.Alors oui, c'est du Damasio. On aime ou on n'aime pas. Certains passages sont certes un peu lourds, mais au final, j'ai vraiment apprécié ce roman. Un cran en-dessous de, il reste néanmoins une référence à mon sens.Vous manquez de temps malgré le confinement ? Alors foncez sur le projet Horizons Parallèles de Saïd. 52 nouvelles, écrites en 52 semaines, un sacré exploit qu'il relève avec brio. Le thème principal est bien entendu la science-fiction, et pour tout dire, je considère ce projet comme unlittéraire !Presque tous les travers de la science sont abordés dans ces nouvelles. Certaines sont parfois cocasses. D'autres sont beaucoup plus matures et sombres, abordant des problèmes de société parfaitement d'actualité. Le tout se lit très vite grâce à une écriture fluide et qualitative.J'ai déjà eu particulièrement plaisir à suivre la sortie de chaque nouveau récit de l'écrivain belge, et j'ai été plus satisfait encore en apprenant qu'il pratique un mode de distribution totalement libre. Chaque récit est en effet sous licence open-source CC-BY-SA. Saïd réalise tout lui-même, de la production à la distribution. Cerise sur le gâteau, c'est gratuit (mais un petit don ne fait jamais de mal) !Bon, je vais être honnête, j'ai beaucoup hésité à vous recommander ce roman pour ce hors-série spécial confinement. Pourquoi ? Car il est diablement réaliste dans sa façon d'aborder la fin du monde... On y parle d'une planète ravagée par le réchauffement climatique, les maladies... Les humains paient ici leur comportement destructeur. Pour tout vous dire, le romancier français ne prend pas de pincettes pour décrire la situation. Ce bouquin n'est donc pas à réserver aux âmes sensibles.Le récit suit les péripéties d'une dizaine de personnages. Au gré de leurs aventures, beaucoup mourront - de façon très moche - avant que certains atteignent leur but : l'enclave de Davos, un endroit protégé du climat atroce par un dôme protecteur. L'histoire est suffisamment bien ficelée pour que tout s'enchaîne naturellement malgré le grand nombre de protagonistes. On s'attache d'ailleurs très vite à certains d'entre eux, Ligny faisant ensuite tomber le couperet pour mieux nous estomaquer.Je le répète, ce roman n'est pas forcément adapté à tous les lecteurs. Il reste cependant l'un des meilleurs de ma bibliothèque, faisant irrémédiablement réfléchir à nos actes et leurs conséquences pour notre belle planète.Tiens, voici un autre ancien de Walrus. Tout comme Dino Hunter revient de loin. Publié par Olivier Saraja juste avant la fermeture de la maison d'édition, il a pu profiter d'une réédition aux Editions du 38. Et ça, c'est vraiment chouette car ce roman vaut vraiment le coup d'œil !Je vous fais le topo : des dinosaures, des aliens et des hommes en noir. Quoi, vous êtes encore là ? Bon ok, je vais développer, mais vous perdez un temps précieux à ne pas vous précipiter immédiatement sur ce roman...L'histoire nous fait suivre les tribulations de Buck, un ersatz de Crocodile Dundee qui aurait été attaqué par des dinosaures étant petit. Bien entendu, il passe pour un doux cinglé. Du moins jusqu'au jour où des aliens larguent des dinosaures par centaines sur le Rio Grande. Commence alors une course à perdre haleine pour arrêter cette invasion pas comme les autres.Ce pitch totalement délirant est juste magique tant il est parfaitement maîtrisé par l'auteur. L'action ininterrompue devous laissera pantelant, mais heureux. Pour ma part, je regrette juste qu'il n'y ait pas de suite. Olivier, si tu passes par là, tu sais ce qu'il te reste à faire pour ton prochain projet !Les dinosaures, ce n'est pas votre tasse de thé ? Pas de souci, j'ai de la SF avec des pirates ! C'est français, c'est juste génial et ça s'appelle. C'est bien simple, j'ai tant adoré ce roman, de bout en bout, qu'il était impossible de ne pas vous le recommander !Ecrit comme le journal intime du capitaine pirate Henry Villon,nous balance dans un monde déchiré par des failles temporelles, les Caraïbes s'en retrouvant sens dessus dessous. Dans ce contexte, le capitaine Villon se voit remettre la barre d'un navire pas comme les autres, le Déchronologue. Équipé de canons temporels, il est le seul à pouvoir remettre les choses dans l'ordre.Si déjà le résumé du bouquin ne vous a pas donné envie de plonger dans ses eaux troubles, alors sachez que sa construction même est hors normes. En effet, les chapitres sont mélangés. On passe d'un moment à l'autre de la vie du brave capitaine, comme si on lisait un journal dont les pages ont été récupérées à la hâte. Rassurez-vous, le récit reste parfaitement compréhensible, et c'est même bluffant, tant l'histoire est dense !N'hésitez pas à lire cet excellent roman, vous ne le regretterez pas. Et si vous l'avez déjà lu, pourquoi ne pas recommencer en mettant les chapitres en ordre ?La SF a ceci de magique qu'elle permet toutes les folies narratives possibles. Pourquoi dès lors ne pas mettre des aliens et des zombies sur la même planète - la nôtre, sinon c'est moins marrant - et laisser le tout dégénérer ?C'est exactement ce qu'il se passe dansde Stéphane Desienne. Écrite sous forme d'épisodes, la série compte actuellement à deux romans et la suite, qui en marquera la fin, est en cours d'écriture par le romancier français. Croyez-moi, les deux premiers bouquins vous tiendront déjà scotchés un bon moment.On y suit les péripéties d'un groupe de survivants d'une pandémie zombie. Jusque-là, rien que du classique. Sauf que les aliens ont aussi des vues sur l'humanité. Ben oui, il parait que les phalanges humaines font de supers apéros. Ça part donc vite en sucette, zombies et aliens se battant pour récupérer les derniers vestiges de notre monde. Nos protagonistes vont toutefois trouver des alliés inattendus lors de leurs pérégrinations... Pour se retrouver finalement sur un vaisseau extra-terrestre et se planter sur une planète inconnue. Suite lors de la parution du troisième opus !est super fun, bien écrit et mélange savamment action et complots. Foncez, c'est de la bonne SFcomme on aime !