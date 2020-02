· S | ꟻ · Quand votre chronique devient la gardienne du Phare 23

Clubic aime la science, Clubic aime l'avenir, Clubic aime la science-fiction. Avec · S | ꟻ · nous vous partagerons régulièrement nos recommandations dans le domaine de l'imaginaire : littérature, bande dessinée mais aussi films...



Nous nous donnons 5 citations et 5 paragraphes pour vous convaincre.

Phare 23 (2019)

"Ce gars est un héros de guerre, nom de Dieu !"

"Pas le temps. Je dois agir."

“Je perds la boule, hein ?”

“On dirait que j'ai un voisin.”

“Tu es le seul à pouvoir mettre un terme à tout ça.”

Après de gros morceaux comme Le Déchronologue ou l'intégrale des Horizons Parallèles , je vous propose de prendre un peu de repos avec un roman court. Cette semaine, j'ai donc sélectionné pour vous, un « one-shot » qui parle de solitude, de folie et d'amour, mais surtout d'héroïsme.Laissez-moi déjà vous brosser un portrait de notre héros. Il n'a pas de nom, et dirige une balise de navigation paumée au fin fond du secteur 8 de l'espace. Un boulot peinard, pour un type qui est loin d'être l'archétype du vétéran décoré.Et pourtant, notre bonhomme est un vrai héros, un dur de dur : il a permis le sauvetage de nombreux soldats lors d'un assaut crucial sur une base extra-terrestre Ryph. Déchiqueté par un alien, il a cependant dû quitter le front, gagnant au passage une belle médaille.Mais tout ça, il s'en fiche. Il est seul dans l'espace, entend des bruits dans sa balise et n'a presque aucun contact avec le reste de l'humanité. Bref, un vrai gardien de phare du futur. Le genre de type dont on ne se préoccupe pas en temps normal, sauf pour lui demander un compte-rendu régulier de ses activités spatiales...Après une présentation qui met parfaitement en exergue la solitude que l'on peut ressentir dans un endroit étroit, vieillot et perdu, Hugh Howey passe vite la seconde pour nous apporter, sur un plateau, les premières péripéties de son roman.La balise subit donc un piratage en règle, qui risque d'entraîner la mort des milliers de passagers des vaisseaux qui se croisent dans le secteur 8. Autant dire que notre vétéran va avoir du pain sur la planche !est un véritable ascenseur émotionnel. Hugh Howey alterne avec brio les phases « lentes » et les moments d'action ; aussi, chaque fois que j'ai pu penser «», un nouvel élément venait bouleverser la petite vie tranquille de notre héros solitaire. Attaques de pirates, altercations entre mercenaires, adoption d'un chien extra-terrestre... Le secteur 8 n'est finalement pas de tout repos !Dans la plupart des romans de SF que j'ai eu l'occasion de lire, l'espace semble toujours être un lieu plein de vie malgré son immensité. Même les voyages de millions d'années-lumière ne sont finalement réduit qu'à une broutille. Et c'est normal, me direz-vous, puisque nous sommes en pleine science-fiction !Mais cette fois, le roman de Hugh Howey revêt un aspect plus réaliste... Déjà traumatisé par la guerre qui se rappelle à lui à grands coups de flashback, notre ancien soldat fait maintenant face à une écrasante solitude. C'est ici l'un des aspects essentiels du roman. On en arrive même à ressentir dans nos tripes le vide laissé par l'absence de contact que vit le héros.Entre humour noir et folie, le vétéran oscille. Son ami Rocky, avec qui il converse tous les jours, est-il vraiment réel ? Les bruits qu'il entend dans la balise existent-ils vraiment ? La fuite des tranchées amène notre ancien soldat vers une autre guerre : celle des émotions. L'auteur manie ici les mots avec un savoir-faire indiscutable. C'est juste prenant !Suite à un accident proche de son Phare 23, notre brave gardien se voit attribuer un voisin - ou plutôt une voisine. Comme on pouvait s'en douter, la belle Claire va ravir son cœur en peu de temps.Elle aussi a participé à la guerre. Elle a d'ailleurs combattu sur la même planète que notre héros. Et elle ignore totalement que c'est grâce à lui qu'elle a survécu au massacre. Le temps passant, nos deux gardiens de phare du futur finiront par se lier d'amour.Cette belle histoire, certes relativement convenue, renforce l'aspect psychologique développé tout au long du roman. C'est apaisant, doux, on a presque l'impression de revenir à la vie après toute la solitude vécue par notre vétéran. Sauf que tout ceci n'est que le prélude à un événement d'ampleur cataclysmique...Imaginez que vous puissiez mettre fin à une guerre. Mais imaginez que pour ça, il faille sacrifier des millions de vie... Le feriez-vous ? Appuieriez-vous sur le bouton salvateur au risque de marquer votre âme avec les terribles conséquences de cette paix ?Ce choix, notre gardien du Phare 23 va devoir le faire lorsqu'un vaisseau Ryph débarque juste à côté de sa balise et de celle de Claire. Je ne vous divulguerai pas la fin du roman, bien sûr, mais je peux vous assurer qu'elle est incroyablement poignante.Au final, aussi petit soit-il, ce « one-shot » m'a régalé. Il se lit facilement et fait preuve d'originalité dans son approche. Alors oui, ce n'est pas une grande saga épique, certains passages sont un peu longs, mais il vaut quand même le détour. Un petit coup de cœur à lire tranquillement pendant le week-end !