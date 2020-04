La Suisse maintient ses standards d'émission 5G malgré des inquiétudes

Lire aussi :

La Suisse modère le déploiement de la 5G suite à une opposition politique

La Suisse, pionnière de la 5G à l'arrêt

Source : Reuters

L'organe exécutif de la Confédération espère relancer le déploiement du réseau 5G , un an après l'attribution des fréquences aux enchères.Mercredi 23 avril, le Conseil fédéral suisse a décidé de maintenir les normes de sécurité actuelles pour les émissions 5G, clôturant ainsi un débat qui divisait la population.En effet le déploiement de la 5G en Suisse accuse du retard, suite aux inquiétudes de plus de la moitié de la population, qui a exprimé sa réticence à la technologie, à cause du rayonnement des antennes mobiles et des impacts potentiels sur la santé.», indique le Conseil fédéral dans un communiqué.Rappelons que la Suisse est l'un des premiers pays au monde à se lancer sur la voie de la 5G. L'an passé, les trois principaux opérateurs téléphoniques avaient déboursés 379 millions de francs suisses (393 millions de dollars) pour obtenir les licences d'exploitation du spectre.