Les smartphones 5G ? Seulement 1% de part de marché aux USA en 2019

La 5G est très officiellement inoffensive pour l'humain



En 2019, les USA n'étaient pas encore prêts

Les Américains, désormais sensibles à la 5G

Source : NPD

Aux États-Unis, les ventes de smartphones 5G ont occupé une part de marché qui serait inférieure à 1% sur la totalité des mobiles vendus en 2019, selon le cabinet NPD. La deuxième partie de l'année fut propice à l'achat, avec les lancements de mobiles Samsung, LG et OnePlus compatibles. À tel point d'ailleurs que les ventes furent multipliées par 9 entre le premier et le deuxième semestre 2019.Si certains espéraient un démarrage canon des smartphones 5G, il est plutôt logique que le marché démarre timidement. Comme tout nouveau réseau mobile, la 5G doit faire face à certains obstacles, tarifaires et structurels. Les prix des téléphones portables (et la rareté des modèles) marquent un premier obstacle important au développement de la techno.Un autre frein tient à la répartition du réseau sur l'immense carte des États-Unis. En 2019, une grosse trentaine de grandes villes avaient déployé la 5G. C'est beaucoup et peu à la fois. Alors forcément, un faible réseau et des prix élevés ne constituent pas les ingrédients rêvés pour faire décoller un marché. Mais 2019 était une année de transition.NPD note que les Américains sont de plus en plus sensibles à la technologie de cinquième génération. 89% des Américains interrogés se disaient concernés par la 5G au deuxième semestre 2019, contre 73% au premier. Il y a donc eu une prise de conscience, et cela va même plus loin pour 65% des sondés, qui font part d'un intérêt pour l'achat d'un mobile 5G. À l'inverse, seules 15% des participants déclarent ne pas être intéressées par la techno.Ces données sont bon signe, et laisse entrevoir un année 2020 qui pourrait marquer le véritable démarrage de la 5G aux USA, si l'offre de devices et le réseau s'améliorent, comme le prédit Brad Akyuz, directeur exécutif de NPD :Reste à savoir désormais comment réagira le marché face au Covid-19, qui pourrait entraîner une baisse des ventes de smartphones, due à un manque de composants pour certains fabricants, et à une appréhension des consommateurs pour d'autres.