La 5G est très officiellement inoffensive pour l'humain

Pas « d'évidence scientifique » entre la 5G et le développement de maladies

La FDA américaine approuve également

Source : The Guardian

C'est la première fois depuis 1998 que l'ICNIRP met à jour ses lignes directrices, utilisées par de nombreux pays pour établir leurs propres limites en matière de champs électromagnétiques des smartphones (CEM), d'ondes télécoms et ondes millimétriques.La Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) a été mise en place «», explique l'OMS sur son site.Basé en Allemagne, ce corps scientifique indépendant se penche depuis sept ans sur l'actualisation de ses directives de sécurité, qui n'avaient pas été mises à jour depuis 1998. Elles couvrent aussi bien les technologies 5G que le Wi-Fi, le Bluetooth, la 3G/4G ou les ondes radio.Cette nouvelle mouture juge sans danger pour l'humain l'exposition aux champs électromagnétiques émanant des smartphones et des nouvelles antennes nécessaires pour la 5G. «», considère le président de l'ICNIRP, le docteur Eric van Rongen, dans un communiqué de presse », a-t-il détaillé auprès de la BBC . «».Il y a quelques semaines, c'est la Food and Drug Administration (FDA), l'organisme chargé du contrôle et de la commercialisation des médicaments et denrées sur le territoire des États-Unis, qui avait donné son feu vert au déploiement de la 5G. Dans un rapport examinant la littérature scientifique sur le sujet publiée entre 2008 et 2018, la FDA affirmait qu'il n'y avait «» entre la 5G et le développement de maladies.Le cas des enfants a par ailleurs été approfondi par l'ICNIRP, qui considère que les radiations ne présentent pas plus de dangers pour cette population. «», note le communiqué.La GSM Association, qui regroupe 750 opérateurs du monde entier, s'est félicitée de ces annonces qui devraient «», comme elle l'explique au Guardian.