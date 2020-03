Baromètre ANFR : Free Mobile fonce en 4G et améliore son réseau, sans bouger sur la 5G

Une antenne 4G, ici à Marseille (© Alexandre Boero pour Clubic)

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié, jeudi 5 mars, ses résultats pour le mois de février 2020. Les données transmises par l'établissement public français nous permettent d'en savoir plus sur l'activité et le rythme de déploiement des réseaux mobiles par les opérateurs de télécommunications sur le territoire. Free Mobile continue de fondre sur Bouygues Telecom sur le terrain de la 4G, en étant l'opérateur le plus prolifique le mois dernier, tandis que les expérimentations 5G progressent encore doucement.Au 1er mars 2020, l'ANFR annonce avoir autorisé 51 219 sites 4G en France. Selon l'agence, 45 315 sont en service en sachant, comme nous avons l'occasion de vous l'expliquer tous les mois sur Clubic, que certains sites sont équipés de plusieurs antennes. Au mois de mars, le nombre de demandes d'autorisations de sites 4G a augmenté de 0,8 %, idem pour les sites 4G autorisés. Sur la bande 700 MHz, les autorisations accordées ont progressé de 6,2 %.Avec 264 nouveaux sites 4G, Orange conforte son leadership en la matière, puisque l'opérateur historique totalise désormais 21 480 sites de quatrième génération. Derrière, on retrouve SFR, avec 158 sites supplémentaires (18 724 sites), et Bouygues Telecom, peu actif et suivant avec 119 nouveaux sites (18 105 sites).Fait notable, Free Mobile est l'opérateur qui fut le plus actif, avec l'installation avérée de 335 sites 4G en en février. La filiale d'Iliad continue de rattraper son retard sur Bouygues Telecom.Concernant la 5G à présent, au mois de février, 12 nouvelles stations expérimentales ont été autorisées par l'ANFR dans la bande cœur de la technologie (3,5 GHz), qui a connu une nouvelle avancée le mois dernier avec la révélation, par l'ARCEP, du nom des opérateurs ayant officiellement déposé leur candidature sur les fréquences 3,4 - 3,8 GHz On dénombre désormais 459 supports 5G expérimentaux installés en France, au 1er mars, pour un total de 476 antennes de cinquième génération. Les opérateurs Orange (344, +6), Bouygues Telecom (65, +3) et SFR (41, +3) ont tous progressé. Free Mobile reste, de son côté, bloqué à 9 supports.