Samsung s'arroge déjà 74% du marché des smartphones 5G aux États-Unis

Départ en trombe pour la 5G Samsung

Répartition des parts de marché des différents vendeurs de smartphones 5G aux USA en 2019. (c) Counterpoint Research

Samsung fait le forcing sur la 5G

Aux USA, tous les Galaxy S20 sont compatibles 5G. (c) Colin Golberg pour Clubic

Source : Sam Mobile

D'après une étude récente publiée par Counterpoint Research, le constructeur sud-coréen détient déjà 74 % des parts du marché de la téléphonie 5G aux États-Unis.Si les ventes de smartphones compatibles 5G sont encore timides (moins de 2 millions d'exemplaires vendus aux USA en 2019), 74 % du total porte la griffe de Samsung. Un chiffre impressionnant, d'autant que le sud-coréen n'est pas le seul à avoir lancé des smartphones compatibles sur le territoire l'an dernier.LG s'arroge notamment 15 % du total des ventes d'appareils 5G en 2019, et le nouveau venu (aux États-Unis) OnePlus le talonne avec 11 % des ventes.Aussi, Samsung profite à plein régime de la réticence d'Apple à se lancer sur le marché de la 5G. Une réticence qui pourrait bien prendre fin dans les prochains mois, les dernières rumeurs ne laissant plus guère de doute quant à l'adoption de cette technologie sur la prochaine génération d'iPhone.Si Samsung est le constructeur le plus plébiscité en termes de 5G, c'est qu'elle a multiplié les références tout au long de l'année.Il faut dire que le Sud-Coréen s'y est pris très tôt. Dès la sortie des Galaxy S10 , il y a tout juste un an, Samsung dévoilait également le Galaxy S10+ 5G ; d'ailleurs devenu le smartphone 5G le plus populaire au pays de l'oncle Sam. Plus tard, le Galaxy Note 10+ 5G a également fait ses débuts sur le territoire.Mais cette année, Samsung a sorti l'artillerie lourde. Si, sur le Vieux Continent, les Galaxy S20 et S20+ sont disponibles dans des itérations 4G, les acheteurs américains n'ont d'autre choix que d'opter pour les versions 5G des derniers flagships. Au total, Samsung aura donc sorti pas moins de cinq smartphones compatibles 5G en un an.Mais la concurrence s'organise, et le marché de la téléphonie 5G s'annonce florissant en 2020 . Counterpoint estime d'ailleurs qu'il passera de 1 % des ventes en 2019 à 25 % au cours de l'année. Restera à voir si cet emballement se traduira par une augmentation sensible de la couverture du réseau, qui est pour l'instant très parcellaire aux USA.