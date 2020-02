Pour les conspirationnistes, la 5G est responsable du coronavirus (et c'est Dieu qui l'aurait dit)

Lire aussi :

Un empoisonnement par les radiations, selon Dana Ashlie

Messages divins

Pourtant, une nouvelle rumeur est bien présente sur les réseaux sociaux : la nouvelle technologie de réseau sans-fil serait responsable de l'épidémie actuelle de coronavirus Cette rumeur se propage essentiellement sur Facebook et YouTube. Sur Facebook, un important groupe hostile au déploiement de la 5G a partagé un message selon lequel celle-ci serait responsable de l'épidémie qui a touché au moins 80 000 personnes dans le monde . On peut notamment le consulter ici Son auteur, John Kuhles, un « chercheur en OVNI » néerlandais, a diffusé un lien vers la vidéo de Dana Ashlie, une théoricienne du complot. Il en dit : «».La rédaction de The Next Web s'est refusée à donner le lien vers ladite vidéo. Nous ne le donnerons pas davantage, mais si vous y tenez, celle-ci peut facilement être retrouvée à partir de la source de cet article. Jeudi 27 février, la vidéo recensait 276 000 vues. Elle avertit, pendant près d'une heure, sur les dangers de la 5G et comment il est probable que le déploiement de la 5G - dont les premiers cas ont été détectés quelques semaines après l'ouverture des services 5G en Chine , il est vrai - ait conduit à un empoisonnement par les radiations.Bien sûr, Dana Ashlie dispose de sources fiables. En fait, son message lui vient directement de Dieu, sa page Patreon précisant que «».Elle ajoute que c'est également Dieu qui lui a donné «», lui permettant de «». La chaîne YouTube de Dana Ashlie contient des vidéos portant sur des éléments religieux, comme des psaumes ou l'interprétation d'éclipses. Dans l'une d'entre elles, elle prend la défense de Nicolas Cruz, un Américain qui a tué 17 personnes et blessé 17 autres par arme à feu en février 2018. Selon elle, l'homme était en réalité la victime d'un dispositif secret de contrôle mental utilisé par l'armée.Bien que les explications de la théoricienne continuent d'être vues, elles ont été débunkées il y a déjà plusieurs semaines par le site FullFact . Il explique : «».