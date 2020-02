5G : le géant américain Verizon ouvre son premier laboratoire hors-USA, à Londres

Enseigne Verizon, à New York (© Alexandre Boero)

Pour explorer les limites de la 5G

Un studio de production complémentaire, propulsée par la 5G

Verizon a annoncé, mardi 10 février, l'ouverture d'un laboratoire 5G ainsi que celle, prochaine, d'un studio de production à Londres. Pour le mastodonte américain des télécoms (environ 120 millions d'abonnés outre-Atlantique), il s'agit de la première installation 5G délocalisée en dehors des États-Unis. L'intérêt de cet investissement et de développer puis renforcer ses activités internationales.Le Lab, c'est son nom, est installé au Mid City Place, un immeuble vitré d'une dizaine d'étages situé dans le centre de Londres. Verizon y accueille désormais de potentiels partenaires professionnels invités à tester voire à développer des expériences et applications mobiles de cinquième génération.Outre les entreprises, diverses organisations, start-up et universités travaillent avec l'opérateur américain pouret étudier les différents cas d'utilisation probable de la 5G. Ainsi, le London Lab de Verizon permet de simuler les apports de la technologie sur les véhicules autonomes, les soins de santé virtuels, la fabrication intelligente, la ville intelligente, l'Internet des objets, la réalité augmentée et virtuelle, l'éducation immersive et le jeu.Verizon veut démontrer que chacun de ces marchés ou de ces secteurs (divertissement, éducation, médical, fabrication, vente au détail, services publics etc.) peut bénéficier d'améliorations permises grâce aux débits ultra-rapides de la 5G, forte de sa faible latence et de sa grande bande passante.Pour Verizon, installer un laboratoire à Londres, sur le continent européen - et ce malgré le Brexit - est une formidable opportunité de travailler avec des acteurs de l'Union européenne et de sceller de nouveaux partenariats. La firme a déjà ouvert des laboratoires sur ses terres, à New York, Washington, San Jose ou Los Angeles., a commenté la patronne de Verizon, Tami Erwin.En complément du 5G Lab, Verizon ouvrira un studio de production compatible avec la technologie mobile au mois d'avril 2020. Sa principale mission sera de produire du contenu 3D, en plus d'expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle.