Baromètre ANFR : Free Mobile franchit un palier en 4G mais délaisse toujours la 5G

4G : Free Mobile garde le rythme

En 5G, les opérateurs toujours dans l'attente

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié, mardi 4 février, ses résultats pour le mois de janvier 2020. Les données fournies par l'établissement public nous permettent d'en savoir plus sur l'activité et le rythme de déploiement des réseaux mobiles par les opérateurs de télécommunications français. Concernant la 4G, seul Bouygues Telecom a marqué le pas au niveau des installations, tandis que Free Mobile daigne toujours se pencher activement sur la 5G.Au 1er février 2020, l'ANFR annonce avoir autorisé 50 822 sites 4G en France. L'agence nous indique que 44 968 sont en service. Comme nous le précisons lors de la publication de chaque baromètre, il est bon de noter que certains « sites » sont équipés de plusieurs antennes. Au mois de février, le nombre de sites 4G autorisés dans la bande 700 MHz a fortement progressé (+ 3,6 %). Cette bande est la plus convoitée par les opérateurs, puisqu'elle permet de diffuser sur de grandes distances et pénètre mieux dans les bâtiments. En février, les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,9 %. Une hausse banale.Avec 278 sites 4G supplémentaires, Orange est l'opérateur qui s'est le plus mis en évidence concernant ses installations au mois de janvier. La société dirigée par Stéphane Richard totalise 21 216 sites.SFR a mis les bouchées doubles pour démarrer l'année en faisant installer 224 nouveaux sites (18 566 au total), remettant un peu de distance avec Bouygues Telecom, toujours sur la troisième marche du podium avec 90 nouveaux sites seulement (17 986 sites). Cela permet à Free Mobile de passer sous la barre des 3 000 sites 4G d'écart avec Bouygues. Avec 175 sites 4G mis en service en janvier, la filiale d'Iliad atteint la barre des 15 000.Passons à la 5G à présent. Au mois de janvier, 19 nouvelles stations expérimentales ont été autorisées par l'ANFR dans la bande cœur 3,5 GHz, dont ladu dépôt des candidatures est fixée au 25 février midi pour les opérateurs.447 supports 5G expérimentaux ont été installés en France au 1er février, pour un total de 464 antennes de cinquième génération. L'opérateur historique Orange (338, +5) reste toujours le mieux armé à ce stade. Suivent Bouygues Telecom (62, +8), SFR (38, +6) et Free Mobile (9, +1), toujours bien peu actif sur le terrain de la 5G.