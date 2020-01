5G : l'opérateur japonais Docomo pense déjà à la suite, et à une 6G pour 2030

Vous avez dit Skynet ?

100 fois supérieure à la 5G

Source : VentureBeat

Le japonais Docomo vient à son tour d'annoncer ses propres prévisions pour «» et un lancement commercial en 2030. À ses yeux, les futurs réseaux dépendront essentiellement de l'intelligence artificielle. Un livre blanc a été publié par la compagnie vendredi 24 janvier. Docomo, qui dit étudier la 6G depuis 2018, estime qu'elle sera indispensable pour l'expansion de l'intelligence artificielle. Selon l'entreprise, l'IA ne sera alors plus associée à des tâches spécifiques, mais constituera un ensemble de réseaux digitaux pouvant mettre en relation des systèmes spécifiques (par exemple dédiés au transport ou à la production).En connectant l'ensemble de ces systèmes, la 6G pourrait assurer l'ensemble des étapes de fabrication d'un objet, de l'achat ou de l'extraction des matières premières à son assemblage final. Le sitecompare ce réseau à notre cerveau, métaphore selon laquelle la 6G ferait office de système nerveux et où chaque élément relié serait un organe sensoriel. Docomo explique ainsi que «». À terme, l'opérateur estime que les ordinateurs pourraient même prévoir des situations à venir et effectuer leurs propres recherches.La 6G apporterait également ce que Docomo nomme une «». L'opérateur affirme ainsi qu'«». La 6G doit enfin développer des pratiques comme la télémédecine, l'enseignement à distance ou le télétravail, et modifier les rapports sociaux.D'après Docomo, la clé du développement de la 6G et de l'intelligence artificielle résidera dans une latence ultra-faible, car celle-ci devra être en mesure d'intégrer rapidement des données issues du monde réel.L'opérateur s'avance-t-il trop ? Il est en effet encore tôt pour affirmer avec certitude ce que la 6G pourra apporter en termes d'usages, mais la publication montre qu'avec la Chine et la Corée du Sud, le Japon suit de près le développement de cette technologie. Les opérateurs se cantonnent à estimer un débit 100 fois supérieur à celui de la 5G. Or en juin dernier, l'IEEE (une association de 400 000 informaticiens, ingénieurs et spécialistes des télécommunications) a affirmé que l'ère de la 6G devait voir l'arrivée sur le marché d'ordinateurs dont la capacité de calcul serait comparable avec celle du cerveau humain.L'organisme a déclaré : «[ la loi régissant l'évolution de la puissance des ordinateurs,».