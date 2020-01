5G : l’ANSES pointe un manque de données sur les effets sanitaires et environnementaux

Un manque important, voire une absence de données scientifiques

Des effets délétères pour l'environnement



Alors que les premiers forfaits mobiles compatibles sont attendus en France d'ici la fin 2020, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) publie une partie de son rapport destiné à éclairer les ministères de la Santé, de l'Écologie et de l'Économie sur les questions qui les concernent.Dans son rapport préliminaire publié aujourd'hui et cité par LeMonde.fr, l'ANSES regrette un «». Pour traduire : la France s'apprête à déployer une technologie qui n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact sur la santé de celles et ceux qui y seront confrontés.Une étude qui échoit de fait à l'ANSES de mener. D'ici 2021, l'Agence va devoir passer du prédictif (seule l'élaboration de scénario est possible aujourd'hui) au concret. «» explique Olivier Merckel, chef d'unité d'évaluation des risques pour l'Anses. «».Au centre des préoccupations réside la bande fréquence 3,5 GHz, dont on ignore strictement tout des effets sur la santé suite à une exposition prolongée — comme ce sera probablement le cas avec la 5G. Mais comme dans le cas des générations de réseau précédentes, il paraît difficile de croire qu'une étude parviendra à établir avec exactitude quels symptômes seront susceptibles d'apparaître au long cours.» déplore François Lafforgue, avocat des associations Agir pour l'environnement et Priartem-Electrosensibles qui ont lancé, vendredi dernier, une pétition intitulée « Stop à la 5G ». » «».C'est précisément ce manque de discernement que pointe à son tour Sophie Pelletier, la Présidente de l'association Priartem-Electrosensible auprès du Monde. «».Très concrètement, le Président duThe Shift Project, militant justement pour la sobriété numérique, évaluait il y a quelques semaines que le déploiement de la 5G entraînerait une augmentation de la consommation électrique du pays de l'ordre de 2 % d'ici 3 à 5 ans.Un chiffre totalement incompatible avec les objectifs environnementaux fixés par le gouvernement dans l'Accord de Paris.