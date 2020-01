5G : le patron d'Orange, Stéphane Richard, est "contre l'exclusion" de Huawei

Stéphane Richard, pas tout à fait sur le même longueur d'onde que Thierry Breton

Ce n'est un secret pour personne, et nous vous l'avons rappelé plusieurs fois ces dernières semaines sur Clubic. Si Free privilégie Nokia et Ericsson comme équipementiers 5G, les trois autres opérateurs de télécommunications du marché français, à savoir SFR, Bouygues Telecom et Orange, n'ont pas l'intention de se priver de la technologie Huawei pour développer leurs réseaux respectifs. Stéphane Richard, le PDG d'Orange, l'a clairement rappelé jeudi 23 janvier.Pour le numéro 1 d'Orange, les choses sont on ne peut plus simples : «». Stéphane Richard considère qu'une exclusion du géant chinois mettrait dans la panade les opérateurs de toute l'Union européenne.Sous pression des États-Unis, plusieurs pays européens sont encore indécis quant au sort à réserver à la firme de Shenzhen. La décision du Royaume-Uni est imminente , et l'Allemagne a massivement équipé ses réseaux 3G et 4G d'équipements Huawei (à 60 %), ce qui compliquerait un passage à la 5G sans les infrastructures chinoises.La déclaration du patron de l'opérateur français fait en tout cas écho à celle de l'ancien patron de France Télécom, ex-ministre et désormais Commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, qui a déclaré quelques jours plus tôt que privilégier des équipementiers du continent ne retarderait pas le développement de la 5G dans l'Union, sous-entendant donc que l'Europe peut se passer des équipementiers chinois comme Huawei.Stéphane Richard, lui, ne partage pas l'optimisme de l'ex-PDG d'Atos quant à une mise à l'écart de Huawei. «».Et le dirigeant de poursuivre : «(Ndlr : comprenez Ericsson et Nokia),».Il se dit toutefois favorable à l'établissement de règles claires sur le sujet de la 5G au niveau européen, mais affirme avoir «». Le PDG d'Orange a rappelé que les opérateurs prenaient très au sérieux la sécurité des différents réseaux.