5G : l'Anssi commencera à délivrer des autorisations dès février, Huawei dans l'expectative

Les autorisations arrivent bientôt

Des équipements Huawei ?

Lire aussi :

Pour Thierry Breton, écarter Huawei ne retardera pas le développement de la 5G en Europe



Source : Les Échos

Si la situation autour du développement du réseau 5G en France reste encore floue, Guillaume Poupard, Directeur Général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), apporte quelques éléments de réponse à cet égard dans un entretien accordé aux Échos.Première information, les opérateurs qui ont fait des demandes d'installation d'équipements 5G recevront les premières réponses au mois de février, que celles-ci soient positives ou négatives. Pour rappel, l'Anssi est chargée par le gouvernement de veiller à ce que les opérateurs respectent des règles strictes en matière de sécurité.Nous vous rapportions il y a quelques mois l'adoption d'un nouveau texte surnommé « loi anti-Huawei ». Celui-ci prévoit que chaque nouvelle antenne installée sur le territoire doit être approuvée. Il s'agirait d'une manière pour l'exécutif d'écarter certains fournisseurs d'équipements sans les citer, et notamment Huawei, qui fait l'objet de nombreuses sanctions aux États-Unis. L'administration Trump a exhorté ses alliés à faire de même et à interdire purement et simplement la présence du groupe chinois chez eux. Il s'agit pour ces pays, dont la France, d'agir prudemment pour tenter de ne vexer ni les États-Unis, ni la Chine.Guillaume Poupard admet qu'il existe des «» avec les équipements en provenance de Chine à cause du pouvoir que peuvent exercer les autorités chinoises sur les groupes privés. Il conseille ainsi les opérateurs français de bien choisir leurs partenaires et de «. »Il fait savoir que si le matériel d'un équipementier est à plusieurs reprises pointé du doigt pour des soucis relatifs à la sécurité, alors celui-ci pourra être écarté du marché français par la force des choses.Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom font ainsi face à un choix cornélien. Ils savent qu'il n'y a pas de risque 0 avec Huawei, mais que celui-ci offre le meilleur rapport qualité-prix de l'industrie. Il va falloir rapidement trancher. Pour rappel, les enchères pour l'acquisition des fréquences 5G sont prévues au printemps , pour une commercialisation des premiers forfaits à l'été ou pour la rentrée 2020.