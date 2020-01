Pour Thierry Breton, écarter Huawei ne retardera pas le développement de la 5G en Europe

Thierry Breton (© Capture d'écran Digital Life Design (DLD) Conference)

L'Europe ne serait « pas en retard », selon Thierry Breton

"#5G deployment is obviously a critical architecture to run and deploy my vision. [...] It is not the deployment of a new telco network, it is a completely new architecture. [...] It helps to run smart cities, connected cars and hospitals for our citizens" (@ThierryBreton) #DLD20 — DLD Conference (@DLDConference) January 19, 2020

Les Européens loin d'être tous d'accord sur le cas Huawei

Source : Boursorama

Sous pression des États-Unis, l'Europe est tiraillée quant au sort qui doit être réservé à Huawei et à son rôle d'équipementier 5G. Des pays comme l'Angleterre n'ont pas encore pris leur décision définitive, et la France semble jouer au chat et à la souris avec des opérateurs télécoms qui perdent un peu patience. L'intervention de Thierry Breton dans le cadre de la conférence DLD (Digital Live Design) ce dimanche 19 janvier après-midi n'est pas faite pour arranger les affaires de Huawei.Durant son passage, le nouveau Commissaire européen au Marché intérieur, ancien patron d'Atos (2009-2019) et ex-ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (de 2005 à 2007), a vanté le savoir-faire des Européens en matière de 5G, affirmant que privilégier des équipementiers de la zone ne retarderait pas le développement de la technologie dans l'Union. Sous-entendant donc que l'Europe peut se passer des équipementiers chinois, comme Huawei.Pour Thierry Breton, la 5Gqui ne nécessitera pas des règles de sécurité plus strictes que les générations précédentes., affirme-t-il. Et l'ancien ministre de poursuivre :En Allemagne, d'où le patron du Marché intérieur européen a prononcé ces mots, on n'est pas forcément d'accord avec cette affirmation. Le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, a déclaré la semaine dernière que dans le cas où les entreprises chinoises venaient à être exclues des réseaux 5G européens,Thierry Breton fait valoir l'importance d'uneeuropéenne, également chère à Bruno Le Maire , le ministre français de l'Économie et des Finances. Le Commissaire européen rapporte queConcrètement, Thierry Breton n'appelle pas explicitement les États et entreprises de l'UE à faire sans Huawei, indiquant que, mais l'appel à soutenir les équipementiers européens Nokia et Ericsson revient un peu au même, la diplomatie en plus.En France, trois des quatre opérateurs de télécommunications, à l'exception de Free, souhaitent équiper au moins une partie de leur réseau en infrastructures 5G Huawei.