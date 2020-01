MediaTek annonce un nouveau SoC milieu de gamme 5G, le Dimensity 800 5G

© MediaTek

Un GPU digne d'un haut de gamme ?

La 5G à petit prix

Source : Neowin

MediaTek a présenté son nouveau SoC milieu de gamme, le Dimensity 800 5G. Comme son nom l'indique, il va apporter une compatibilité avec la nouvelle génération de réseau mobile à des appareils non-Côté CPU, le fondeur propose un octo-core composé de quatre cœurs Cortex-A76 cadencés à 2 GHz et de quatre cœurs Cortex-A55 à 2GHz plus modestes. Les spécifications techniques exactes du GPU n'ont pas encore été communiquées, MediaTek évoquant pour l'instant quatre cœurs dans la lignée de ce qu'on retrouve sur le Dimensity 1000 , sa nouvelle puce haut de gamme, elle aussi 5G.En ce qui concerne la photo, le Dimensity 800 5G supporte jusqu'à un quadruple capteur. Le module principal ne peut cependant pas excéder 64 Mp, bien que les capteurs 108 Mp devraient commencer à se démocratiser (Mi Note 10, Galaxy S11 et d'autres à venir). Le SoC supporte par contre plusieurs fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, comme la balance des blancs automatique, la réduction du bruit ou la détection des visages. La 4K HDR est également au menu.La puce peut gérer une fréquence de rafraîchissement de l'écran jusqu'à 90 Hz en définition Full HD+, une option qui devrait elle aussi se populariser en 2020 et qui permet une meilleure fluidité de l'affichage et de la navigation. Les premiers smartphones équipés du Dimensity 800 5G devraient être commercialisés dans le courant du premier semestre 2020. Il devrait s'agir des mobiles 5G les moins chers du marché.MediaTek vient concurrencer Qualcomm et son Snapdragon 765G , une puce orientée à la fois gaming et 5G qui va équiper des modèles comme le Realme X50 5G. Il semble que le Dimensity 800 prenne exactement la même direction, avec un CPU moins puissant que les pucespour réduire les coûts mais un GPU performant.