Baromètre ANFR : Free active le pas en 4G, Orange sans concurrence en 5G

4G : Free Mobile fond sur Bouygues Telecom

Lire aussi :

5G : le premier aéroport belge aura son propre réseau privé en mars 2020



5G : Orange, pour l'instant le seul vrai acteur

© ANFR

Source : ANFR

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié, lundi 6 janvier, ses résultats pour le mois de décembre, le dernier de l'année 2019. Les données fournies nous permettent d'en apprendre plus sur l'activité et le rythme auquel les opérateurs déploient les réseaux mobiles. Concernant la 4G, les acteurs des télécoms ont été plutôt actifs, à commencer par Free Mobile. S'agissant de la 5G, peu de nouvelles stations expérimentales ont été installées le mois dernier.Au 1er janvier 2020, l'ANFR annonce avoir autorisé 50 266 sites 4G (un seuil important franchi) en France, dont 44 563 en service. Il est bon de rappeler que lors de la publication de chaque baromètre, certains sites sont équipés de plusieurs antennes, les nombres annoncés englobent effectivement l'ensemble des opérateurs. En décembre, les mises en service de site 4G ont connu une forte hausse (+1,4 %) sachant que cette donnée franchit rarement le pourcent d'un mois à l'autre.Avec 292 sites 4G supplémentaires, Orange n'a pas ménagé sa peine au mois de décembre, malgré l'approche des fêtes de fin d'année. L'opérateur historique devrait franchir la barre des 21 000 sites ce mois-ci. Pour l'heure, il en totalise 20 938. SFR et Bouygues Telecom se suivent toujours de près, mais c'est l'opérateur au carré rouge qui reste second, avec 124 sites supplémentaires (18 342 au total). Bouygues Telecom complète donc le podium avec 167 nouveaux sites 4G (17 896 au total). De son côté, Free Mobile a connu une très forte progression de ses installations 4G (+4,2 % par rapport au mois de novembre). L'opérateur de Xavier Niel a fait honneur à son plan Odyssée 2024 avec 620 nouveaux sites le mois dernier (14 825 au total). Free Mobile pourrait bientôt passer sous la barre des 3 000 sites d'écart avec son premier concurrent, Bouygues Telecom.Au mois de décembre, huit nouvelles stations 5G expérimentales ont été autorisées par l'ANFR dans la bande 3,5 GHz, la fameuse bande cœur, dont l'appel à candidatures pour l'attribution des fréquences de cette dernière est ouvert depuis quelques jours, et ce jusqu'au 25 février 2020.En attendant, 445 antennes 5G ont été autorisées en France, pour 428 stations : 334 pour Orange (+3), 54 pour Bouygues Telecom, 32 pour SFR (+5) et 8 pour Free Mobile.