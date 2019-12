5G : le premier aéroport belge aura son propre réseau privé en mars 2020

© Pixabay

La 5G fera émerger de nouvelles technologies dans les aéroports

La future connectivité 5G de l'aéroport de Zaventem (© Citymesh)

Rendre possible ce qui était impossible sous 4G ou Wi-Fi



Brussels Airport Company, société qui gère l'aéroport de Bruxelles-National, le premier du pays, a annoncé être en train de développer et de mettre au point un réseau 5G privé. Celui-ci résulte d'une collaboration avec l'équipementier finlandais Nokia et Citymesh, opérateur de télécommunications flamand jusqu'ici peu connu (bien moins que Proximus, Orange et BASE en tout cas) mais qui a réussi le tour de force d'être l'une des deux seules entreprises belges à avoir obtenu une fréquence 5G en Belgique, qui plus est celle de 3,5 GHz, norme standard de l'Union européenne pour la technologie.D'ici la fin du mois de mars 2020, l'aéroport de Bruxelles-National, aussi nommé Zaventem, sera doté de son propre réseau 5G, accessible uniquement aux services aéroportuaires. Il deviendra l'un des premiers lieux belges à accueillir la technologie mobile de cinquième génération. Au sein de l'aéroport, la connectivité sera ainsi plus efficace, plus rapide et plus fiable qu'avec la 4G publique ou le réseau Wi-Fi.», indique dans un communiqué le PDG de Brussels Airport Company, Arnaud Feist.L'aéroport pourra effectivement déployer de nouvelles technologies, comme celles mettant en valeur l'IoT, mais aussi les véhicules autonomes, les systèmes de surveillance mobile et les technologies de traçage pour les bagages par exemple.Sur place, la 5G permettra, dans un premier temps, de renforcer la connectivité à l'extérieur, avant d'être installée à l'intérieur. Chaque nouvelle technologie ou nouvelle application testée via le nouveau réseau sera scrupuleusement étudiée, afin de vérifier son impact sur le fonctionnement de l'aéroport, le but étant d'améliorer son fonctionnement et de faciliter les opérations internes.», confirme Mitch De Geest, PDG de l'opérateur Citymesh.