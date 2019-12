Samsung signe un partenariat et va équiper le Canada en 5G

Nouveau concurrent pour Huawei

Samsung, « le plus apte » pour les besoins du Québec

Source : ZDNet

Jusqu'à présent, le marché canadien était dominé par Huawei et Ericsson. Samsung devrait s'y lancer à son tour à partir du premier semestre 2020.La mise en service d'un réseau 5G doit se faire progressivement durant l'année 2020, avec des solutions disponibles dans les provinces de Québec et d'Ottawa. Samsung fournira à Vidéotron des stations « Massive MIMO » , capables d'assurer une couverture 4G LTE ainsi que des équipements capables de fournir de la 5G dans les bandes 3,5 GHz et 28 GHz. L'objectif pour Samsung est de se caler sur le rythme de lancement commercial de la 5G du Canada. Bien que celui-ci n'ait pas encore été confirmé, il est attendu pour la fin de l'année 2020.Le partenariat est important pour Samsung, qui reste peu connu au Canada en tant qu'équipementier. Il espère profiter d'une méfiance de la population à l'égard de l'actuel leader au pays de la feuille d'érable, Huawei, encouragée par un appel de son voisin américain à boycotter ses smartphones. Huawei a en effet récemment été soupçonnée de fournir des renseignements au gouvernement chinois Samsung entend donc tirer parti de cette faille pour confirmer sa poussée dans la 5G : d'aprèset le cabinet, Huawei détenait jusque-là 30 % de parts de marché sur les équipements 5G. Des analystes sud-coréens estiment que Samsung, qui suit actuellement le constructeur chinois avec 23 % de part de marché sur ce segment, pourrait augmenter ses ventes de 50 % l'année prochaine grâce à sa stratégie 5G.Jean-François Pruneau, le directeur exécutif de Vidéotron, a déclaré : «».Il ajoute : «». Le partenariat est également favorable à Vidéotron, le cinquième plus grand opérateur du pays, qui a connu une croissance rapide de ses réseaux sans fil depuis son lancement 2010. Les équipements doivent aussi lui permettre de gagner des parts de marché.