L'heureux élu : la Nouvelle-Zélande devient le 22e pays à lancer la 5G

Vodafone et Nokia équipent une partie de la Nouvelle-Zélande en 5G

Un lancement très progressif, contesté par une partie de la population

Source : Newsroom

L'opérateur Vodafone, leader du marché néo-zélandais avec plus de 2,5 millions de clients, a annoncé, mardi 10 décembre, le lancement de la 5G dans le pays lors d'un événement organisé dans la capitale Wellington. Une centaine de sites cellulaires ont d'ores et déjà été mis en service dans les principaux centres de la Nouvelle-Zélande, qui devient à ce titre le vingt-deuxième pays au monde à fêter le lancement commercial de la technologie sans fil de cinquième génération.Vodafone a annoncé avoir équipé plusieurs villes (Auckland, Wellington, Christchurch et Quennstown) de la 5G, en faisant appel à l'équipementier finlandais Nokia. Jason Paris, le PDG de Vodafone, a saluéUn test a été mené via un smartphone compatible 5G, qui a téléchargé un fichier de 4 Go en environ une minute, à une vitesse de 568 Mbit/s.Au-delà des usages renforcés ou nouveaux attendus comme le streaming vidéo, le véhicule autonome, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l'intelligence virtuelle, lors de la présentation de Vodafone, le directeur de l'information de la police néo-zélandaise, Rob Cochrane, a précisé pour sa part que la 5G permettra de diffuser des vidéos en 4K vers les centres de commandement, utiles au renforcement de l'efficacité de la surveillance.L'opérateur de télécommunications britannique va progressivement densifier l'installation en Nouvelle-Zélande de sites cellulaires 5G. D'ici deux ans, on devrait en recenser quelque 1 500 sur place.Pour l'instant, les clients et consommateurs néo-zélandais n'ont accès qu'à deux smartphones compatibles 5G vendus par l'opérateur Vodafone : les Samsung Galaxy Note 10+ et Samsung A90 5G. Pour le reste, le pays n'a pas encore basculé sur des appareils compatibles.Une partie de la population locale (46 %, selon un sondage publié par une société de conseil), s'inquiète toute de même des conséquences de la 5G sur la santé humaine. Un tiers s'inquiète de son impact sur la faune et la flore.