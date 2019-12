Baromètre ANFR : Orange en forme en 4G, tout comme Free Mobile, qui reste à la traîne en 5G

Une antenne 4G (© Alexandre Boero pour Clubic)

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié, mercredi 4 décembre, ses résultats pour le mois de novembre 2019. Ces données nous permettent d'en apprendre plus sur l'activité et le rythme auquel les opérateurs déploient les réseaux mobiles. Sur le terrain de la 4G, Orange et Free Mobile ont chacun installé plus de 200 sites le mois dernier. Concernant la 5G, les expérimentations sur la bande 3,5 GHz se poursuivent, avec l'installations de nouvelles antennes.Au 1décembre 2019, l'ANFR annonce avoir autorisé 49 496 sites 4G en France, dont 43 960 en service. Comme nous avons l'occasion de le préciser lors de la publication de chaque baromètre, certains sites sont équipés de plusieurs antennes, les nombres annoncés englobent l'ensemble des opérateurs. En novembre, les mises en service de site 4G ont modérément progressé, avec une hausse de 0,9 %.Avec 245 sites 4G supplémentaires au mois de novembre, Orange a une fois encore été le plus actif. L'opérateur historique totalise désormais 20 646 sites 4G en métropole.Orange devance SFR, second avec 127 nouveaux sites (18 218 au total), devant Bouygues Télécom, qui n'a mis en service que 45 sites supplémentaires (17 729 au total). Free Mobile, de son côté, poursuit sa remontée avec 218 nouveaux sites, une belle performance qui lui permet de totaliser 14 205 sites 4G et de rattraper encore Bouygues Telecom (environ 3 500 sites d'écart, contre près de 4 000 il y a deux mois).Au mois de novembre, seules 15 nouvelles stations 5G expérimentales ont été autorisées par l'ANFR dans la bande 3,5 GHz, dite «», portant le total de d'antennes autorisées en France à 437, pour 420 stations.Sur ces dernières, Orange concentre 331 supports expérimentaux et devance toujours très largement Bouygues Telecom (54 stations), SFR (27) et Free Mobile (8).