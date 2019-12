Mediatek annonce son SoC haut de gamme Dimensity 1000 doté de 5G, qu’en retenir ?

© MediaTek

Un SoC gravé en 7nm aux performances explosives

Le Dimensity 1000 5G promet de très bons résultats en termes de performances. © AnTuTu

Un SoC taillé pour les smartphones de demain

Comparatif des principales caractéristiques du Dimensity 1000 par rapport au Helio G90T de MediaTek. © Anandtech

Source : Anandtech

Teasé depuis mai dernier, le Dimensity 1000 - c'est son nom - marque sa différence par la prise en charge simultanée de la 5G et du Wi-Fi 6. Mais le nouveau SoC de MediaTek témoigne aussi et surtout d'une ambition affirmée de venir chatouiller un certain Qualcomm sur ses plates-bandes.Capable d'atteindre un débit descendant de 4,7 Gb/s et ascendant de 2,5 Gb/s en 5G, le MediaTek Dimensity 1000 fait aussi grimper les compteurs des logiciels de benchmark ayant pu le mettre à l'essai.Sur AnTutu, que nous utilisons dans notre protocole de test de smartphones, le nouveau SoC haut de gamme explose littéralement les smartphones équipés en Snapdragon 855+ avec 511 363 points. D'après le classement des smartphones les plus performants établi par l'éditeur de l'application, seul le Red Magic 3S se hisse à son niveau avec 510 496 points.Des chiffres impressionnants, qui reposent notamment sur l'intégration d'un CPU de nouvelle génération dans le SoC. Le Dimensity 1000 tire en effet sa puissance d'une architecture dite big.LITTLE répartissant la charge entre 4 cœurs Cortex A77 ultra véloces cadencés à 2,6 GHz, et 4 autres, des Cortex A55, destinés aux tâches moins gourmandes avec leur 2,0 GHz.La partie graphique est quant à elle assurée par un GPU Mali-G77MP9 dont on ignore encore la fréquence. Le SoC se dote, en outre, d'un processeur neural de troisième génération à même, selon le constructeur, de doubler les performances en IA de ses puces précédentes.Le MediaTek Dimensity 1000 ne réserve pas ses largesses qu'aux adeptes de puissance. Les amateurs de photographie seront aussi ravis d'apprendre que le SoC permet la prise en charge de capteurs photo jusqu'à 80 mégapixels (ou un duo de 32 et 16 mégapixels) et la vidéo en 4K60 supportant les codecs H.264, 265, VP9 et AV1, ainsi que la HDR multiframe.Vantant son modem 5G comme étant le plus économe en énergie, MediaTek promet de commercialiser sa nouvelle plate-forme au premier trimestre 2020. Le Redmi K30 5G Pro est d'ailleurs pressenti pour être parmi ses premiers bénéficiaires. Sortie prévue quelque part au moins de mars prochain.