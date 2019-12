Spectrum sharing : la "fausse 5G" s'invite au bal, les opérateurs vont-ils danser la valse des économies ?

De la 5G basée sur les infrastructures 4G

Un moyen de limiter les investissements

Source : Les Échos

Pour limiter les coûts du déploiement de la 5G, les opérateurs pourraient être tentés d'utiliser la technologie «» (DSS), quitte à offrir de la «» à leurs clients.Le DSS permet en effet de ré-exploiter les bandes de fréquence et les équipements utilisés avec la 4G LTE et de les adapter au standard 5G. Le tout via une simple mise à jour logicielle et sans nécessiter d'intervention physique sur les antennes. Selon Ericsson, qui fait partie du Top 3 des équipementiers 5G avec Huawei et Nokia, il s'agit de la meilleure solution pour proposer rapidement au public une couverture étendue.Fredrik Jejdling, vice-président exécutif d'Ericsson, parle d'une «» pour décrire cette le DSS. «», explique-t-il dans des propos rapportés parCela pose tout de même plusieurs problèmes : tout d'abord, il faut réquisitionner des bandes et équipements fournissant jusqu'ici de la 4G, affaiblissant de fait cette génération de réseau. De plus, cette technique ne permet pas de bénéficier de la 5G à son plein potentiel, ne tenant donc pas la promesse d'une explosion des débits.L'intérêt de cette technologie réside bien entendu dans le fait d'aider les opérateurs à déployer la 5G plus rapidement que ce qui avait été fait avec la 4G, mais sans les obliger à investir lourdement. Pour rappel, la portée de la 5G est plus faible que celle de la 4G , rendant indispensable l'installation d'un plus grand nombre d'antennes, et faisant ainsi drastiquement augmenter les coûts.En France, les opérateurs regrettent déjà que les enchères sur les fréquences 5G démarrent à 2,17 milliards d'euros . La seule attribution des blocs de fréquences va donc déjà constituer un investissement important pour eux. Le DSS est une solution pour commencer à couvrir une partie de la population dans la foulée de l'obtention des fréquences. En 2020, quand les premiers forfaits commerciaux seront lancés en France, ne vous attendez donc pas à profiter de la « vraie 5G », qui ne devrait finalement arriver que bien plus tard.