5G : 65% de la population mondiale couverte et 2,6 milliards de connectés d'ici 2025

L'Europe en troisième position

La 5G va changer nos habitudes

Source : ZDNet

Selon un rapport de l'équipementier Ericsson, 2,6 milliards d'habitants devraient souscrire un forfait leur permettant d'accéder au réseau mobile 5G d'ici fin 2025. Le taux de couverture mondial, en termes de population, serait quant à lui de 65 %.Mais l'adoption de cette nouvelle technologie ne se fera bien entendu pas de manière égale en fonction des zones géographiques, même si son déploiement devrait être plus rapide que celui de la 4G LTE. L'étude du groupe télécom suédois indique que 74 % des forfaits mobiles seront 5G en Amérique du Nord fin 2025. Ce taux serait de 56 % en Asie du Nord-Est, notamment grâce à la Corée du Sud et au Japon. Suivrait l'Europe à 55 %.Aucune surprise ici, ce sont les régions parmi les plus développées de la planète. En Asie du Sud-Est et en Océanie, l'adoption de la technologie de 5génération sera bien plus lente. En 2025, la 4G devrait en fait tout juste devenir le réseau mobile le plus utilisé, avec 63 % des souscriptions de forfaits. Cette même année, environ 21 % de la population de cette zone devrait être couverte en 5G, ce qui ne se traduira cependant pas forcément par autant de ventes de forfaits 5G.La 5G va initier de nouveaux usages et devrait faire exploser le volume de données mobiles utilisées. D'après Ericsson, la consommation moyenne de data par smartphone devrait atteindre 24 Go, contre 7,2 Go aujourd'hui. La 4K va continuer de se démocratiser, la 8K va commencer à arriver, et le streaming vidéo et gaming va s'envoler . Fin 2025, 45 % du trafic mobile sera assuré par les réseaux 5G.Autre changement à venir, l'expansion considérable de l'Internet des Objets (IoT), qui va aussi profiter de la prochaine génération de réseau mobile. Avec une croissance annuelle de 25 %, on devrait retrouver, fin 2025, cinq milliards d'appareils de ce type, contre 1,3 milliard fin 2019.En France, l'attribution des fréquences 5G va être retardée de quelques mois , alors que les enchères devaient avoir lieu initialement cet automne. Le gouvernement a déjà fait savoir aux opérateurs qu'elles démarreront à 2,17 milliards d'euros , une mauvaise surprise pour Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free.Les premiers forfaits 5G commerciaux devraient être lancés chez nous avant la fin de l'année prochaine. La Corée du Sud compte déjà trois millions de consommateurs ayant souscrit un abonnement 5G. La Chine devrait en compter 13 millions avant 2020.