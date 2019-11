5G : les enchères démarreront à 2,17 milliards d'euros en France, un montant que les opérateurs déplorent

Le gouvernement et l'Arcep ne sont plus sur la même longueur d'onde

Le montant de départ des blocs additionnels fixé

Fréquences #5G : nous garantissons un bloc de fréquences de 200 MHz dit "socle de service public" et sur la partie restante de 110 MHz nous laissons opérer la concurrence de marché entre opérateurs. https://t.co/MfsMohnEOd — Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher) November 25, 2019

L'État mise sur les surenchères, ce qui ne plaît pas aux télécoms

Source : Les Échos

Dans son édition web de dimanche, le journal Les Échos a publié une interview d'Agnès Pannier-Runacher. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances a annoncé le prix de réserve fixé par le gouvernement s'agissant des enchères 5G. Elles débuteront ainsi à 2,17 milliards d'euros, un montant qui pourrait rapidement s'envoler si l'attribution des fréquences proposées est âprement disputée.La révélation du prix minimal des enchères 5G témoigne d'une certaine incompréhension chronique entre le gouvernement et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (souvenez-vous de l'affaire Orange qui avait marqué la fin de l'été). Alors que l'Arcep estimait à 1,5 milliard d'euros le montant maximal du prix de réserve, l'État a préféré écouter l'avis d'une autre autorité indépendante, la Commission des participations et des transferts (CPT).», estime Agnès Pannier-Runacher, qui réfute toute volonté de maximiser le montant des enchères, préférant évoquer les obligations de couverture du territoire et les efforts fournis par les acteurs. La secrétaire d'État anticipe même un potentiel avis négatif de l'Arcep, rappelant que «». Ambiance.Dans la pratique, donc, sur les 310 MHz de fréquences attribuées, chaque opérateur pourra bénéficier d'un premier bloc de 50 MHz pour un prix unitaire de 350 millions d'euros, garantissant ainsi 1,4 milliard d'euros pour l'État.Ensuite, nous vous expliquions dans nos colonnes il y a quelques jours qu'une procédure d'enchères sera organisée pour attribuer les fréquences restantes encore disponibles, une fois la phase d'engagements passée. Celle-ci permettra à Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free d'acquérir des blocs additionnels de 10 MHz chacun (11 blocs au total), dont le montant minimal a été fixé à 70 millions d'euros. Voilà comment on en arrive au montant de départ de 2,17 milliards d'euros.La 5G étant déjà un enjeu marketing important, alors même que sa commercialisation ne devrait finalement intervenir que sur la fin de l'année 2020, les opérateurs joueront sans doute des coudes pour se vanter d'offrir le meilleur service à leurs abonnés. Les surenchères devraient donc être au rendez-vous, ce qui fera gonfler mécaniquement la facture, et accroître les revenus de l'État, qui miserait secrètement sur 4 milliards d'euros.», a pour sa part regretté Arthur Dreyfuss, le Président de la Fédération française des télécoms, qui s'est exprimé en leur nom.