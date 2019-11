Reportage : VR, son, data, l'Orange Vélodrome devient le premier stade connecté en 5G de France

Un stade qui répond aux attentes de la connectivité, en attendant l'arrivée des terminaux 5G

Le Stade Orange Vélodrome est devenu le premier stade français connecté en 5G, avec l'installation d'une antenne sur l'une des tribunes de l'arène du boulevard Michelet. Plusieurs tests ont été menés dans l'enceinte hôte de l'Olympique de Marseille, équipée par Orange, à l'occasion dude la Ligue 1 opposant l'OM à l'OL, dimanche 10 novembre. Clubic était sur sa place pour se faire sa propre idée.Namer du stade Vélodrome depuis 2016, Orange avait formulé la promesse de faire de l'enceinte un véritable stade connecté,, comme nous le confie Guillaume Chabas, expert cybersécurité en charge de la co-innovation et des partenariats pour Orange Business Services. Déjà équipé de 1 100 bornes Wi-Fi permettant la connexion simultanée à Internet de 20 000 spectateurs, ainsi que de la fibre optique, le Vélodrome devient le premier stade à accueillir une antenne 5G en dur.

« Capitaliser pour exporter les usages dans d'autres configurations, des salles de concert par exemple »

Un FIFA 20, ça vous tente ? (© Alexandre Boero pour Clubic)

Les premiers bénéficiaires des expérimentations 5G dans l'enceinte sont les invités et gagnants des concours effectués sur les réseaux sociaux, qui prennent place, chaque week-end, sur « La Terrasse Orange », au sixième étage de la tribune Jean Bouin. L'antenne 5G, elle, est placée en face, du côté de la tribune Ganay., indique l'expert. La première bande permet notamment de traverser les murs épais du stade, la seconde offrant des débits encore plus élevés.L'objectif est-il d'inonder, à terme, le Vélodrome de la 5G ? Pas nécessairement, selon Guillaume Chabas, qui expliqueSi la 5G est bien présente à l'Orange Vélodrome, pour le moment,, nous dit-on chez l'opérateur., explique Guillaume Chabas.

« En VR, immersion garantie grâce à la retransmission en live et en 8K du flux vidéo

Le babyfoot filme vos buts et la vitesse des tirs (© Alexandre Boero pour Clubic)

Grâce à la VR, une immersion au cœur de la rencontre

La qualité d'image est au rendez-vous (© Alexandre Boero pour Clubic)

Décidez de votre propre ambiance dans le stade, grâce au son augmenté

Plusieurs expériences, de part la connectivité, sont proposées au public. La toute première, c'est le parcours connecté. Pour accéder à La Terrasse, on vous remet à l'accueil une carte, qui fait office de badge et de carte d'identité, qui permet de vivre les différentes expériences sur place., nous explique Alexis Berger, responsable sponsoring et communication du groupe Orange.Accès à des vidéos mythiques du club via des QR code ; babyfoot connecté avec caméra qui filme les actions décisives, enregistre votre score et mesure la vitesse des buts ; parties de FIFA 20 enregistrées ; accès en quasi-instantané aux photos du photographe qui se balade un peu partout en passant par la web app... les expériences sont nombreuses. Les autres sont portées par la 5G.La première expérience 5G dévoilée ce 10 novembre fut celle du casque sans fil (de marque Pico) de réalité virtuelle à 360°. L'immersion est garantie grâce à l'effet VR, d'une part, mais aussi grâce à la retransmission en live et en 8K du flux vidéo capté par 2 caméras installées en bord de terrain, l'une directement sur le banc des joueurs, l'autre derrière l'un des deux buts., nous informe Alexis Berger.Le service SupraLive a été mis au point par la société francilienne Augmented Acoustics. Embarqué sur un Orange Phone 5G pour l'expérience, il vous offre la possibilité, casque sur les oreilles, de choisir entre plusieurs sources audio pendant le match, pour vivre votre propre rencontre parallèle.

« Imaginons qu'en vous habillant, vous ne sachiez pas quoi mettre... »

Jonglez d'une piste à l'autre (© Alexandre Boero pour Clubic)

Un smartphone compatible 5G est requis (© Alexandre Boero pour Clubic)

Un écran qui réunit les données captées par les objets connectés installés sur La Terrasse et dans le stade

Les pistes proposées vont des chants des supporters du Virage Nord à ceux des fans du Virage Sud, en passant par une piste focalisée sur le bruit du ballon, et par les canaux de diffusion comme les radios et télévisions. Il est d'ailleurs possible de les sélectionner une à une, ou d'en écouter plusieurs en même temps.L'expérience sonore, elle, est celle qui nous semble avoir le potentiel le plus intéressant, bien qu'elle vous coupe un peu des « autres », si vous vous laissez avoir par son aspect immersif et personnalisable. On peut d'ailleurs imaginer que cet usage soit étendu hors du stade, pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'assister physiquement à la rencontre. Mais, nous rappelle le responsable sponsoring et communication de l'opérateur.Le service SupraLive, imaginé il y a cinq ans par son concepteur Stéphane Dufossé, alors frustré par le son d'un concert de Muse, nécessite naturellement un smartphone compatible 5G.À l'intérieur, un écran retransmet en temps réel ou quasi-temps réel certaines données du stade ou de La Terrasse directement., détaille Alexis Berger.Concernant la température extérieure, on peut notamment suivre l'évolution de la température entre les deux virages du stade. Et elle variait règulièrement durant la soirée.

« Offrir la multiplicité des réseaux au service d'une expérience utilisateur et de l'expérience des fans »

Quel virage sera le plus chaud ? (© Alexandre Boero pour Clubic)

La promesse initiale en passe d'être tenue

Le taux d'humidité est aussi capté, ce qui peut donner une indication sur la pelouse, selon qu'elle a été arrosée ou non. Le responsable sponsoring se livre ainsi à un peu de prospective :D'autres capteurs intéressants permettent aussi de suivre en temps réel la température du frigo., nous dit, amusé, Guillaume Chabas.Dans l'Orange Vélodrome, les objets connectés étaient déjà installés avant la 5G. Mais ce qui change, avec la technologie sans fil de cinquième génération,, nous confie notre expert cybersécurité. Et de poursuivre queOrange précise également discuter avec l'Olympique de Marseille (qui est désormais le seul gestionnaire du stade depuis la fin de l'année 2018, succédant à Arema) sur des sujets comme la récupération des eaux de pluie, mise en place récemment à destination des sanitaires du Vélodrome.Les objets connectés présents dans le stade sont connectés dans un réseau LoRaWAN, qui est un réseau basse consommation., conclut Guillaume Chabas.La promesse initiale de l'opérateur, de faire de l'Orange Vélodome l'écrin de l'innovation, semble donc bien partie pour être tenue.