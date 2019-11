Plus sûre la 5G ? Des chercheurs états-uniens démontrent un sacré nombre de failles

11 failles découvertes

Pas d'affolement du côté des opérateurs

Source : Android Police

Au-delà de sa plus grande rapidité, la 5G se veut également plus sécurisée (quand elle n'est pas accusée de servir à la surveillance du gouvernement chinois ). Mais cette supposée robustesse est-elle à la hauteur de sa réputation ? Des chercheurs de l'université de l'Iowa et de l'université Purdue aux États-Unis ont voulu en avoir le cœur net...Pour l'occasion, l'équipe a développé un outil baptisé « 5GReasoner », afin de tester plusieurs types d'attaques sur un téléphone connecté à la 5G. Le résultat est sans appel : de cette façon, les experts ont mis en évidence pas moins de 11 failles de sécurité sur le réseau.Ils sont ainsi parvenus à pirater le smartphone, avec différentes conséquences. Ils ont, par exemple, réussi à le couper totalement du réseau, via une attaque par déni de service (DoS). Dans un autre cas, ils ont pu suivre en temps réel et enregistrer la localisation de l'appareil. Enfin, ils sont parvenus à lui diffuser de fausses alertes d'urgence, un acte qui pourrait provoquer la panique au sein d'un groupe de personnes.Afin d'éviter que des individus malveillants n'exploitent ces failles en conditions réelles, l'équipe de recherche a cependant préféré taire le détail des méthodes employées.Comment expliquer la présence de vulnérabilités si critiques ? D'après les chercheurs, le problème viendrait d'un «» en matière de sécurité dans le protocole 5G. Les instructions seraient donc aisément sujettes à interprétation et à ambiguïté. Par ailleurs, selon les auteurs de l'étude, si certaines failles peuvent être facilement corrigées, d'autres nécessiteront des changements plus conséquents dans le standard.Les acteurs de l'industrie, alertés par ces travaux, ont-ils alors déjà commencé à travailler à la résolution des problèmes ? Pas vraiment. Au contraire, Claire Cranton, porte-parole de la GSM Association, qui regroupe 800 opérateurs mobiles et fabricants de téléphones dans le monde, a jugé que les failles découvertes avaient un «». Leur correction ne paraît donc pas prioritaire aujourd'hui.