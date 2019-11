Les opérateurs télécom chinois lancent leur service 5G ce vendredi

© ED News

La Chine accélère sur la 5G

Source : Reuters

Les autorités chinoises comptent installer 50 000 stations de base (des installations munies d'antennes émettrices) dans 50 villes d'ici la fin de l'année.Pour les analystes du cabinet Sanford C. Bernstein, «».Les forfaits mobiles utilisant la 5G doivent être accessibles à des prix compris entre 128 yuan par mois (environ 16 euros) et 598 yuan par mois (environ 76 euros). Ce sont là des prix comparables à ceux pratiqués en Corée du Sud, l'un des premiers pays à s'être doté d'un réseau 5G.Reuters précise que Pékin, Shanghai, Guangzhou et Hangzhou sont déjà couvertes par le réseau 5G. Avec les milliers de stations à venir, c'est une nette accélération de la part des dirigeants chinois décidée, selon Bloomberg , à la suite des sanctions américaines envers Huawei.D'après les analyses du cabinet Jefferies, la Chine devrait compter 110 millions d'abonnés 5G dès 2020. Les marques Huawei et Xiaomi se sont déjà positionnées : Xiaomi a déjà annoncé vouloir lancer au moins 10 smartphones compatibles avec la 5G