3,67 Gbps, le record en 5G de Huawei et Sunrise, opérateur suisse

La Suisse est en avance sur le reste de l'Europe

Source : Huawei

Le 9 octobre 2019, Huawei et Sunrise Communications AG ont annoncé avoir établi un tout nouveau record de vitesse 5G. Ensemble, les deux sociétés ont mesuré un débit descendant atteignant les 3,67 Gb/s, explosant le précédent record, qui n'était « que » de 2 Gb/s.Le géant chinois et le deuxième opérateur suisse de télécommunications ont mesuré ce débit en mettant à contribution plusieurs smartphones compatibles 5G à Zurich sur une cellule définie. Sunrise réussit un coup marketing important en devenant le premier opérateur européen à lancer son réseau mobile de cinquième génération.La coopération entre Huawei et la société suisse permet désormais de couvrir quelque 262 villes et villages suisses. Pour les détails techniques, notons que les mesures ont été effectuées dans la bande 3,5 Ghz avec l'un des cinq blocs de 100 MHz remportés par Sunrise lors des enchères en 2018. Cette bande de fréquence n'offre pas le meilleur débit ni la meilleure portée, mais elle est un excellent compromis pour les zones urbaines, forcément denses en utilisateurs.En France, l'Arcep a récemment dévoilé la liste des onze premiers projets retenus pour procéder à des tests sur la bande supérieure, celle de 26 GHz, qui offrira des débits extrêmement élevés et très ciblés.