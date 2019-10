5G : le détail des expérimentations qu'Orange va mener dans la bande 26 GHz

Une antenne 5G © Alexandre Boero pour Clubic

Lundi 7 octobre, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) et le gouvernement ont dévoilé la liste des onze premiers projets retenus dans le cadre des expérimentations 5G sur la bande 26 GHz, qui cohabitera avec la bande 3,5 GHz et la bande 700 MHz. Concernant la bande 26 GHz, elle est celle qui offre les plus haut débits et se destine aux opérateurs, certes, mais surtout aux industriels. L'opérateur historique Orange a détaillé les deux expérimentations qu'il allait mener, à Châtillon et à Rennes.En Bretagne, les voyageurs de passage en gare de Rennes auront la possibilité de se connecter aux hotspots 5G, ce qui leur permettra de télécharger des vidéos sur leur mobile, leur tablette ou leur ordinateur en quelques secondes, pour ensuite en profiter durant leur voyage.Orange a prévu d'ajouter des services « Grand public » et « Entreprises » lors de ses tests. Dans un premier temps, la société déploiera le réseau expérimental puis procédera à des mesures de performance (couverture, débit), avant de permettre aux partenaires de tester le service avec des appareils Sony équipés d'un processeur et d'un modem Qualcomm.Orange ouvrira les portes de son 5G Lab de Châtillon aux partenaires et entreprises désireux de tester le réseau local 5G dans la bande de fréquence 26 GHz. Les acteurs participants pourront se familiariser avec le réseau et évaluer sa capacité à délivrer et à créer des expériences multimédia enrichies dans des zones d'affluence, comme le streaming vidéo haute résolution 4K ou 8K, la réalité augmentée, la production vidéo via la 5G ou le Cloud computing.», a commenté Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice Générale adjointe et directrice Technologie et Innovation d'Orange.Rappelons que l'opérateur mène ses expérimentations avec Nokia , comme nous vous le révélions il y a quelques semaines. Ces tests lui serviront à tirer les enseignements pour les développements futurs de la technologie.Les opérateurs télécoms et équipementiers ont jusqu'au 1er janvier 2021 pour mener des expérimentations et aboutir à l'installation d'un réseau tout à fait opérationnel sur cette bande de fréquence.