Expérimentations 5G dans la bande 26 GHz : l'Arcep dévoile les 11 premiers projets retenus

La bande 26 GHz, la fréquence la plus élevé, utilisée en technologie cellulaire

Bouygues Telecom et Orange, grands artisans des expérimentations 5G

La bande de fréquence 26 GHz est clairement stratégique pour les opérateurs et les professionnels. Elle représente la fréquence la plus élevée de la 5G, offrant des débits extrêmement élevés, comparables à ceux de la fibre optique. Cette bande, dite « millimétrique », fait l'objet d'une attention toute particulière des autorités.L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) et la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, ont dévoilé ce lundi 7 octobre la liste des onze premières autorisations délivrées dans le cadre des expérimentations 5G sur cette bande, qui offrira des débits importants sur des cellules de petite taille.Outre les traditionnels opérateurs de télécommunications, plusieurs établissements publics, un port maritime et des collectivités ont répondu à l'appel à la création de plateformes d'expérimentation 5G. Avec des thématiques pouvant aller de la logistique à la smart city, en passant par la mobilité, la logistique et la couverture d'événements sportifs.Les acteurs retenus devront disposer d'un réseau expérimental 5G opérationnel d'ici le 1er janvier 2021. Ils devront le mettre à disposition d'acteurs tiers, pour que ces derniers puissent y mener des expérimentations de la technologie sans fil de cinquième génération.Onze projets retenus ont été dévoilés par l'Arcep. On retrouve Universcience, qui rassemble la Cité des Sciences et de l'Industrie et le Palais de la découverte à Paris (75) ; le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), futur site olympique ; Bordeaux Métropole (33) ; le Grand Port Maritime du Havre (76) ; le campus Nokia de Paris-Sarclay (91) ; et l'établissement public d'aménagement Paris la Défense (92), pour une période de deux ans.Bouygues Telecom équipera trois lieux distincts : la gare de Lyon Part-Dieu grâce à un partenariat entre la SNCF et l'opérateur (69) ; la zone industrielle de la ville de Saint-Priest (69) ; et les villes de Vélizy (78) et de Meudon (92).Orange, de son côté, mènera des expérimentations au sein de la gare de Rennes (35), en partenariat avec la SNCF et l'équipementier Nokia ; et sur le site de co-innovation 5G Lab à Châtillon (92).