Baromètre ANFR - 4G et 5G : Orange progresse, Free Mobile pointe le bout de son nez

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a dévoilé ses résultats pour le mois de septembre 2019. Ces derniers nous permettent d'en apprendre un peu plus sur le rythme auquel les opérateurs déploient leurs réseaux. Concernant la 4G, Orange a passé un cap symbolique tandis qu'on note une accélération des tests 5G du côté de Free Mobile.Au 1er octobre 2019, l'ANFR annonce avoir autorisé 48 437 sites 4G en France, dont 43 051 en service. Précisons, comme lors de chaque baromètre, que certains sites sont équipés de plusieurs antennes et que les chiffres annoncés englobent l'ensemble des opérateurs. Au mois de septembre, les mises en service de site 4G ont nettement progressé, en hausse de 1,2 %.Orange est toujours et encore l'opérateur le mieux loti avec 203 antennes 4G supplémentaires installées sur le territoire le mois dernier en métropole. Notons que la société devient la première à franchir le cap des 20 000 sites, avec 20 054 sites exactement. Avec 79 stations en plus, SFR est second et totalise 18 025 sites. Puis suivent Bouygues Telecom, avec 17 622 sites (+ 62), et Free Mobile, avec ses 13 636 stations. Notons qu'avec 390 sites 4G supplémentaires rien qu'en septembre, l'opérateur de Xavier Niel continue de refaire son retard sur Bouygues Telecom et SFR.Au mois de septembre, 35 nouvelles stations 5G expérimentales ont été autorisées par l'ANFR dans la bande 3,5 GhZ, portant le total de stations autorisées en France à 398.Avec 287 supports expérimentaux, Orange est de très loin l'opérateur qui s'affaire le plus sur la 5G. L'entreprise devance Bouygues Telecom (63 stations), qui stagne un peu plus, tandis que SFR compte 25 stations expérimentales. Enfin, et après avoir installé sa première station 5G au début du mois dernier, Free Mobile en totalise désormais sept, toutes installées à Paris.