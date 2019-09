Huawei travaille déjà sur la 6G... mais pour son déploiement, il faudra être patient

La 6G déjà en ligne de mire...

... alors qu'on attend encore la 5G

Source : CNBC

Lors d'une interview accordée à CNBC, le PDG et cofondateur de Huawei Ren Zhengfei a admis que le groupe chinois était déjà en train de développer des technologies liées à la 6G.”, a déclaré le patron de Huawei. Il explique cependant que le développement de la 6G n'est encore qu'à ses débuts et qu'il y a une “” pour l'achever. Il évoque une commercialisation dans une dizaine d'années.D'ailleurs, les standards de la 6G, qui doivent être décidés par l'ensemble des géants de l'industrie, n'ont pas encore été fixés. Les discussions ont débuté, mais cela devrait prendre encore des années avant que des accords ne soient trouvés. Il est difficile de savoir quelle place aura Huawei dans ces négociations. Il devait en être l'un des leaders, mais les sanctions des États-Unis à son encontre pourraient contrecarrer ses plans.On ne sait pas encore ce que pourrait apporter la 6G. Avec la 5G, on nous promet déjà des débits décuplés et une latence proche de zéro. Huawei concentre pour l'instant une grande partie de ses efforts sur cette génération et est d'ailleurs actuellement l'équipementier 5G numéro 1 au monde devant Nokia et Ericsson.Et c'est bien de 5G dont il est question pour le moment. Quelques pays comme la Corée du Sud ont déjà commencé à s'équiper massivement, d'autres comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse et l'Espagne y ont mis un premier pied avec une disponibilité dans certaines villes.En France, la procédure d'attribution des fréquences 5G aux opérateurs a été ouverte il y a quelques semaines et les enchères effectives doivent avoir lieu cet automne. Les premières offres commerciales 5G de l'hexagone seront lancées dans le courant de l'année 2020. Mais la couverture sera encore faible l'année prochaine. On estime qu'il va falloir attendre 2025 pour que les consommateurs français puissent profiter sur une large portion du territoire d'une 5G de qualité.