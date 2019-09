En chute libre depuis 3 ans, le marché du smartphone devrait rebondir en 2020, porté par la 5G

La stabilité pour fin 2019 avant le rebond l'an prochain

Près d'1 smartphone sur 10 vendu en 2020 devrait être un mobile 5G

Source : IDC

Leest en souffrance ces dernières années. Mais la courbe est en train de s'inverser selon le cabinet IDC, qui voit les. La société d'études prédit même un rebond pour le smartphone en 2020 , avec des ventes qui devraient sérieusement repartir à la hausse en 2020. Et un espoir qui provient de laSi 2019 devrait représenter la troisième année consécutive de baisse pour le marché du smartphone, desseront décelables dès ce semestre, avec des ventes qui devraient se rapprocher de la stabilité (-0,4 %). Le retour dans le vert est attendu pour, avec une croissance des livraisons qui devrait atteindre 1,6 %, selon IDC.Les temps sont durs pour les téléphones portables. Le marché souffre de la crise commerciale entre la Chine et les États-Unis, et également du rallongement de la durée de vie des appareils, auxquels on peut rajouter le manque d'inspiration de certains fabricants, qui arrivent à une période charnière de leur développement Outre les promotions et diverses offres de remboursement, il faut désormaispour motiver le rebond attendu du marché. «», soutient IDC.Selon le cabinet d'études,. Se livrant à de la prospective, IDC s'attend par ailleurs à ce que 28,1 % des livraisons mondiales en 2023 soient portées par des smartphones 5G. Si la 5G ne doit pas être vue comme la « sauveuse » du marché, certains modèles pourraient être lancés à des prix de vente moyens, notamment en Chine.