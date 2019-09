5G : le Coréen SK Telecom devient le premier opérateur à franchir le million d'abonnés

Une croissance de 65 % des données entre la 4G et la 5G

Les opérateurs profitent de la 5G, les consommateurs aussi

Source : Forbes

Laest le premier pays au monde à avoir commercialisé des services de téléphonie mobile. Il y a quelques jours,, premier opérateur du pays avec 28 millions de clients, a annoncé avoir, et ce en seulement 140 jours. Le pays démontre une nouvelle fois son innovation ainsi que sa puissance sur le plan technologique.La surprise vient du temps nécessaire au franchissement de ce cap. SK Telecom a mis(équivalent de la 4G) en 2011. Un taux d'adoption plutôt remarquable. L'opérateur a par ailleurs déjà fait installer environ 30 000 stations 5G, un chiffre conséquent pour un si petit pays, qui offre un réseau de qualité aux citoyens sud-coréens.Autre signe positif entourant la 5G,. Autrement dit, alors qu'un abonné 4G utilise, en moyenne, 20,4 Go de données tous les mois, le client 5G, lui, grimpe à 33,7 Go. Si on est encore loin du potentiel maximal du réseau mobile de cinquième génération, les premiers chiffres sont prometteurs.Sicompte déjà plus d'un million d'abonnés 5G (soit 3,5 % de ses clients), ses concurrents ne sont pas en reste, tous les acteurs ayant démarré la commercialisation des offres 5G en même temps. KT, deuxième opérateur du pays, en compte 630 000. LG, de son côté, en recense 540 000. Au total, la Corée du Sud compteEn Corée, la 5G a déjà des conséquences sur les habitudes de consommation.sont notamment portés par la hausse des débits. Et ce n'est que le début...