Baromètre ANFR : Orange maître des expérimentations 5G, Free Mobile pousse encore sur la 4G

© Pixabay

Orange pousse en 4G, Free Mobile poursuit ses efforts

© ANFR

Source : ANFR

L'a dévoilé ses résultats pour le mois de juillet 2019. Concernant la, Orange et Free Mobile ont une mis - une nouvelle fois - de nombreux sites en service, alors que les deux autres opérateurs avancent plus modérément. Du côté de la, de nouvelles stations expérimentales ont été autorisées par l'agence, faisant la part belle à l'opérateur historique.Au 1août 2019, l'ANFR annonce avoir autoriséen France, dont 42 209 en service. Comme lors de chaque publication du baromètre, rappelons que certains sites sont équipés de plusieurs antennes, les chiffres annoncés englobant l'ensemble des opérateurs. Au mois de juillet, les mises en service de sites 4G, elles, ont progressé de 0,1 %.Avec 215 sites 4G supplémentaires,reste le premier opérateur, comptabilisant 19 683 sites.suit de loin avec 17 897 sites (+78) tandis que, avec 17 357 sites (+25), laisse filer son concurrent au carré rouge. De son côté,en profite pour boucher doucement mais surement l'écart avec, portant son total à 12 995.Au mois de juillet, le nombre deautorisée par l'ANFR dans la bande 3,5 GHz a grimpé de façon significative, passant, soitDeux opérateurs seulement se partagent ses nouvelles stations :, avec 61 supports, et, avec quatre nouveaux sites. Notons que a récemment obtenu une première autorisation d'expérimentation 5G, qui démarrera le 1septembre à Station-F, à Paris, la station n'étant donc pas encore active.