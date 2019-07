5G : Free vient d'obtenir l'autorisation d'installer sa première antenne de test en France

© Clubic

Free Mobile, très à la bourre sur les expérimentations officielles

Free va tester sa 5G à Station-F

Source : Univers Freebox

C'est un petit, non un vrai événement dans le monde des télécoms. Étonnement absent des testsjusque-là, l'opérateurvient d'entrer dans la danse. Nos confrères d'Univers Freebox nous informent que, alors que le lancement commercial de la technologie approche vite.Vous le savez,. Dès 2020, un ou plusieurs opérateurs proposeront une à plusieurs offres pour utiliser le réseau sans-fil de dernière génération, qui va révolutionner les débits, la latence et les usages. En attendant, et pour se préparer à son arrivée, les télécoms français ont tout intérêt à mener des expérimentations 5G.Sur ce terrain-là, les opérateurs n'avancent pas au même rythme. Dans le baromètre ANFR du 1er juillet , il est indiqué qu'. L'opérateur historique fait bien mieux que Bouygues Telecom (53) et SFR (25). Free Mobile, qui manipule déjà la 5G du côté de Monaco , va ainsi devoir refaire son retard dans l'Hexagone.a donc reçu de l'Arcep l'autorisation d'installer son tout premier site 5G en France. La firme va pouvoir, au sein même des bureaux de Station F-Paris, l'incubateur de start-up cher à Xavier Niel. L'autorisation court à partir du 1er septembre 2019 et sera valable six mois.