La 5G est lancée en Australie : coût des forfaits, accueil du public, absence de Huawei... le point complet

Vitesse... mais pas de précipitation

Et si la 5G détrônait la fibre optique ?

La 5G, ça coûtera cher aux Australiens

L'absence de Huawei

S'il faut au moins attendre 2020 avant que lase targue d'avoir un réel impact et des années avant que celle-ci soit déployée à grande échelle, le standard de réseau sans-fil de cinquième génération a fait. Le déploiement du réseau dans le pays est une bonne occasion de voir ce qui attend la France dans quelques mois. Et pour l'instant, l'Australie patine un peu.Alors que la 5G promet, sur le papier, d'offrir un débit pouvant être 10 à 100 fois supérieur à la fibre optique et à la 4G, l'Australie a du mal à vanter les capacités de la technologie de cinquième génération. Pour l'instant, les débits 5G captés par l'analyste OpenSignal sont... inférieurs à ceux de la 4G Si la mesure la plus puissante (1,7 Gbit/s) a été relevée aux USA, devant la Suisse (1,14 Gbit/s) et la Corée du Sud (1,07 Gbit/s), à chaque fois supérieure à la mesure 4G maximale,. Or, dans le pays, la 4G pointe à... 950 Mbit/s.Du côté de l'Australie, on ne s'affole pas outre mesure, puisque la technologie est nouvelle, sans oublier que les entreprises n'utilisent pour l'instant que la bande de fréquence 3,5 GHz. Si votre mobile ne parvient pas à trouver le réseau 5G en Australie, il vous basculera à défaut sur le réseau 4G, voire le réseau 3G.En Australie, beaucoup se demandent, qui est l'équivalent de la fibre optique. Pour le moment, rien ne menace le réseau fixe Très Haut Débit du pays des kangourous. Mais à terme, il pourrait souffrir de la concurrence de la 5G. 15 % des clients mobiles du premier opérateur australien, Telstra, ne disposent pas d'un service internet fixe.Cela reste peu, mais le Orange local pourrait pâtir d'un développement efficace de la 5G dans le pays. Ses clients fixes pourraient être tentés deet dont la connexion serait simplifiée, d'autant plus que, «» plus tôt en comparaison, note le cabinet d'analystes australien Telsyte.Concernant les tarifs, l'étude Telsyte nous indique qu'un Australien sur quatre est prêt à payer plus pour obtenir la 5G, entre 5 et 10 dollars par mois.Du côté de Telstra, on propose une gamme de forfaits mensuels qui comportent la 5G. En Australie, les forfaits affichent en priorité la data. Ainsi, on retrouve quatre forfaits à 15, 60, 100 et 150 Go àrespectivement, soit 31, 37, 49 et 62 euros par mois.Pour le moment,. Mais l'offre ne dure qu'un an, puisque. Cela signifie que si vous souscrivez aujourd'hui au plus petit forfait 5G australien de l'opérateur leader (15 Go, appels et SMS illimités en Australie), il vous en coûtera 65 dollars australiens par an, soit 40 euros par mois.L'Australie fait partie des pays à avoir écartéde son réseau 5G. Sans revenir sur le pourquoi du comment, le pays était déjà propriétaire de son réseau fibré, et ne pouvait pas, pour des raisons politiques évidentes, accorder un accès à ses équipements 5G à la firme de Shenzhen. Pour cela, il a fallu procéder à des modifications législatives, afin d'empêcher les opérateurs locaux de travailler avec la société chinoise. Huawei demeure tout de même présente sur le réseau 4G du pays.L'opérateur historique australien, Telstra, n'était pour sa part pas désavantagé par l'interdiction de Huawei, en raison de son partenariat de longue date avec Ericsson. C'est notamment pour cette raison que Telstra a pu proposer dès maintenant ses premières offres 5G.